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下東城政府樓供暖不足 居民：感覺只有華氏10度

記者顏嘉瑩／紐約報導
下東城Rehab Group 5政府樓雖然收到來自聯邦政府的資金補助，改善暖氣問題，但仍多次有居民抱怨供暖不足。(截自谷歌地圖)
下東城Rehab Group 5政府樓雖然收到來自聯邦政府的資金補助，改善暖氣問題，但仍多次有居民抱怨供暖不足。(截自谷歌地圖)

每年冬天紐約市政府樓供暖問題都讓居民感到挫折，在新冠肺炎疫情持續的情況下，供暖不足也可能引發更大規模的公衛危機；一名住在曼哈頓下東城政府樓的居民表示，該大樓自冬天開始就供暖不足，而該政府樓於2017年收到由聯邦急難管理局(FEMA)提供的基金以修復暖氣，但室內仍不夠暖，遭到居民抱怨。

根據「PIX11」報導，居住在下東城Rehab Group 5政府樓的居民蕾派斯(Antionette Respass)表示，從冬天開始公寓中就像是冰櫃，「感覺只有華氏10度，暖氣微微弱弱的，雖然我們有新的鍋爐，但感覺沒有人知道如何操作它們。」

據了解，在2017年10月，市房屋局(NYCHA)就收到來自聯邦急難管理局針對超級風暴珊迪(Superstorm Sandy)發放的30億元重建基金，其中一部分資金分配到了Rehab Group 5政府樓，以購買新的鍋爐為大樓供暖，但此後大樓居民也曾多次抱怨供暖不足問題。

對此市房屋局發言人表示，已經派專人到該處調查，之後將會回報調查結果。

政府樓的供暖問題，在如今紐約市疫情又再升溫的情況下，也讓民眾感到擔憂；此前亞裔反暴力聯盟(CAAAV)旗下的唐人街住客協會(Chinatown Tenants Union)曾表示，住在政府樓內多為耆老，若室內溫度忽高忽低，恐讓居民更容易感冒、咳嗽，一旦生病恐將為紐約公衛系統造成更大負擔。

政府樓 紐約市 疫情

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