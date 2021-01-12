皇后區社委會委員 首度採網路申請

皇后區 區長辦公室開始接受全區14個社區委員會的2021年委員申請，今年首次採用網路申請，過程完全數字化，歡迎有意願服務社區的民眾積極參與，尋求連任的社區委員期滿後也需重新申請，申請截止日期為2月19日。

皇后區各社區委員申請，首次完全在線進行，往年申請必須經過簽名和公證，然後申請者親自把申請材料遞交到皇后區公所。

新任皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，申請數字化將使申請更容易完成，有利於增加申請者的多樣化，尤其是對於居住在公共交通選擇有限社區的居民。

理查茲說，「政府不僅要與其宣誓服務的社區攜手合作，而且每個社區在政府中都應被充分代表，這樣才更有效和負責，改革過時的社區委員申請流程是必要的，標誌著我們朝著確保14個社委會真正代表當地社區的目標邁出重要一步。」

紐約市 共有59個社區委員會，其中皇后區有14個，每個社委會有最多50名委員，均為義務服務，任期於4月1日開始，為期兩年，最多可連續四個任期。

社委會每月舉辦一次委員會議，在當地土地使用和規畫事宜方面發揮重要的建議和指導作用，還會就市府經費、市政服務、酒牌發放以及其他很多影響民眾和社區發展的事宜舉行聽證會、提出建議，加強公眾溝通。

皇后區的所有社區委員都由區長任命，其中一半人選由各選區市議員提名 。皇后區社區委員申請網址：https://bit.ly/3qcJRYE，截止日期為2月19日(周五)；尋求連任的社區委員在兩年任期結束時，需要重新申請及接受審核。