社委會華埠監獄公聽 因技術故障延期

第一社委會11日在線上舉行會議，更新曼哈頓城區監獄進度。(截自線上會議)

曼哈頓 第一社區委員會的土地使用分區與經濟發展委員會(Land Use Zoning & Economic Development Committee)11日舉辦線上會議，針對曼哈頓城區監獄 現況更新，但因「技術問題」使與會民眾無法發言；社委會決定將會議延後至21日(周四)再辦，給予社區民眾充分發表意見集會。

11日的線上會議中，市長社區事務部(NYC Mayor's Community Affairs Unit)曼哈頓區主任昆基斯(Andrew Kunkes)表示，市府在去年曾舉辦兩場工作小組，邀請華埠 居民共同討論，第一場從城區監獄外觀、設計到公共空間使用等，並選出參與群眾喜歡的設計；第二場則是針對居民喜歡社區的哪些特色、設計喜好，以及如何妥善運用社區空間等問題討論。

當時參與討論的社區居民認為，建築本身應可反映華埠社區的歷史氛圍、擁有開闊的造景設計；在人文設計上希望呈現社區小商家的多元文化、中餐的多樣性，並能成為文化中心；另外，是否能為社區帶來便利性、擁有平價的華裔商店以及集中性，也是與會者關心的議題。

昆基斯表示，在經過兩次討論後，市府得到廣泛意見，城區監獄的設計將會結合華埠的歷史與文化特色，融合新建築，打造多功能建築，以創建對居民、耆老、監獄職員的友善空間。

不過在去年舉辦的兩場線上討論會議中，由於時長兩小時的會議討論過程不開放公眾說話，僅留15分鐘允許提問，遭居民痛批為市府的「陷阱」、「霸王硬上弓」；11日的會議上，第一社委會認為，在與會者因技術問題無法發言提問的情況下，不符合公開、透明、社區參與等原則，決定延後至21日再舉辦，屆時將會開放公眾參與、提問。更多資訊可上第一社委會線上會議網頁https://live.mcb1.nyc/查詢。