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預約疫苗系統疑超負荷 屢出現不符合資格 通知民眾困惑

記者顏嘉瑩／紐約報導
劉林劍虹從11日一早就開始幫家中三位長輩預約，但疑似系統超出負荷，屢屢出現「不符合資格」通知。(劉林劍虹提供)
劉林劍虹從11日一早就開始幫家中三位長輩預約，但疑似系統超出負荷，屢屢出現「不符合資格」通知。(劉林劍虹提供)

紐約州11日擴大開放新型冠狀病毒疫苗接種計畫，讓75歲以上老人、教師、警察、消防員、公車司機、大都會運輸署(MTA)員工等人群可上網預約接種，11日一早就有大量華人民眾上網為父母預約，不過卻有人反應，表示家中長輩符合此批接種預約資格，疑是系統瞬間湧入大量預約民眾、不堪負荷，網站頻頻出現「不符合資格」通知，也讓民眾感到「很困惑」。

紐約市第一選區市議員參選人劉林劍虹11日從早上8時30分，就開始為家裡三位長輩上網預約施打疫苗，其中一位預約成功，但劉林劍虹說，她想替她分別78歲的婆婆和89歲的乾媽預約，輸入她們的個人資料與年齡後，網站卻出現「根據您的回答，您不符合施打疫苗資格」的回應。

劉林劍虹表示，她並非首個出現該狀況的預約人，「我有朋友也是幫他的父母預約，結果第一個預約成功，想要約第二個也出現同樣的狀況，直到過了幾個小時才又可以登入預約」；劉林劍虹說，因為系統超負荷才出現這樣的信息，會讓預約人感到很困惑，「如果系統真的超負荷，跟我們說等等再試就好，不應該用『不符合資格』來擋掉大眾。」

疫苗 紐約市 大都會

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