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楊安澤鼓勵亞裔青年 成帶動美政治發展主力

記者金春香／紐約報導
楊安澤參加亞裔青年組織「Apex for Youth」線上論壇，展示與家人合影。（視訊論壇截圖）
楊安澤參加亞裔青年組織「Apex for Youth」線上論壇，展示與家人合影。（視訊論壇截圖）

華裔前民主黨總統參選人楊安澤作客亞裔青年組織「Apex for Youth」線上論壇，以自身經歷鼓勵亞裔青年成為帶動美國政治發展主力軍。

楊安澤很晚才進入政壇、但卻突出重圍成為總統參選人，他說自己早年從未想過從政，當年從哥倫比亞大學法學院畢業，在律師所工作了五個月後，發現自己並不喜歡而選擇離開，隨後開始接觸政壇人士，「但那時候我感覺從政好難，我慶幸自己不在這個領域」，不過多年來，他從未停止從各方面幫助政治人物成為更好的公僕。

2011年他創立非營利組織「為美國創業」(Venture For America)，期間他不斷思索，如何才能幫助更多人，發覺「只有成為總統，才能真的為所有人提供服務」，隨後做出參選決定。

楊安澤強調全方位教育的重要性，他指出美國目前面臨諸多問題，拜登上台是無法保證能夠解決這些問題，其中應該將教育放在優先位置；他說，根據數據，一個學生的能力，三分之二是在課堂外獲得鍛鍊的，例如他們回家做什麼，暑假做什麼，很多學生走出學校後，如何保證獲得那三分之二的課外能力則是關鍵。

楊安澤鼓勵參加論壇的青少年，無論缺少哪項技能，只要不斷練習，最終都能獲得，他自己小時候較為內向，但高中他參加辯論隊，之後越來越有自信在眾人前演講，直到參加總統參選人辯論，他仍在歷練自己。

楊安澤指出，目前亞裔在紐約市乃至全美，仍然無法獲得與人口數量相匹配的資源，每個年代亞裔的經歷不同，他認為年輕一代亞裔完全有能力，為社區爭取和創造更多必要和創新的資源，他也期望亞裔青年能成為帶動美國政治發展的主力軍。

楊安澤指出學生三之二的能力都是在課堂外獲得，全方位教育非常重要。（視訊論壇截圖）
楊安澤指出學生三之二的能力都是在課堂外獲得，全方位教育非常重要。（視訊論壇截圖）

亞裔 楊安澤 美國

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