助小商業疫後發展 市府成立3指導項目

市府將成立三個小商業指導項目，邀請行業專家幫助受到疫情重創的小商業者在後疫情時代站穩腳步，發展業務。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)和小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)日前宣布，市府將成立三個小商業指導項目，邀請行業專家幫助受到疫情 重創的小商業者在後疫情時代站穩腳步，發展業務，預計今年將惠及1500個小商業者。

三個項目分別是小商業導師項目(Small Business Mentors)、少數族裔及女性企業導師項目(M/WBE Mentors)和非裔 小商業者導師項目(BE NYC Mentors)；其中，小商業導師項目主要為少數族裔社區的戶外經營商家服務，該項目由市長族裔包容與平等辦公室提出，將為小商業者提供定制化指導和職場人脈，該項目邀請了14名在疫情中經營成功的小商業者作為導師。

少數族裔及女性企業導師項目則將幫助相關企業建立資源網路，拓寬企業獲取資源的渠道，及提供更多合同機會；非裔小商業者導師項目將幫助還未起步或剛成立的非裔小商業者站穩腳步，並幫助更多非裔小商業者進入高增長行業。

白思豪表示，新冠疫情對紐約市 的小商業者造成巨大打擊，尤其是非洲裔小商業者和少數族裔及女性企業，「這些企業將成為紐約市經濟恢復的動力，市府將致力於提供他們所需要的指導，協助他們在後疫情時代獲得成功。」