百人會創始人楊雪蘭追思會 馬友友、郎朗獻樂寄哀思

楊雪蘭追思會於曼哈頓舉行。(追思會直播截圖)

有美中「文化外交」使者之譽的百人會創始人暨首任會長楊雪蘭(Shirley Young)的追思會，9日下午在曼哈頓上東城第五大道的安息教會(The Church of the Heavenly Rest)舉行，因疫情期間教堂不對外開放，追思會改為網路直播；追思會現場只有楊雪蘭的三個兒子，薛兆一、薛兆人和薛兆山攜家屬出席，與她生前私交甚篤的多位國際級藝術家，包括馬友友和郎朗，則透過視訊演奏在追思會寄上哀思。

她的兒子們表示，在母親看來，許多美國 公司沒有意識到美中兩國之間的文化差異之大，同時也沒有意識到彌合這些差異的可能性；她鼓勵通用汽車 通過教育和文化交流，來擴大公司高管對中文和中國 社會的接觸，這也是她後來在藝術工作中強調的焦點。

追思會上，大提琴家馬友友演奏了愛的禮讚(Salut D'amour)，是他和楊雪蘭相識25年中唯一合奏過的曲子；而鋼琴家郎朗則獻上舒曼的夢幻曲(Träumerei)，以緬懷她多年來對年輕藝術家的支持和鼓勵。

楊雪蘭的長子薛兆一表示，母親的死因是乳腺癌併發症。

楊雪蘭是中華民國外交官楊光泩和上海灘名媛嚴幼韵的女兒，1935年5月25日出生於上海，二戰結束後隨母親定居美國紐約；楊雪蘭是亞裔女性在美國企業界打破玻璃天花板的代表性人物，曾任通用汽車(GM)全球副總裁，引領GM打入中國市場。

在打破了企業界的障礙之後，楊雪蘭開啟了充當文化外交官的第二職業，為消除中美之間不斷擴大的差異，用古典音樂架起了橋樑。

直至過世前，她一直擔任美中文化協會主席，支持眾多中國及華人音樂家，並培養後輩繼承其以「文化與藝術力量」，來推動美中交流和關係的理念。