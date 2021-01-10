我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2213萬確診 洛杉磯郡破90萬

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

世報「線上健保講座」籲把握時間趕緊投保

記者顏潔恩╱紐約報導
由世界日報與紐約州健保市場共同舉辦的線上健保直播講座，針對「2021紐約州健保市場開放投保日期以及福利」進行講解。(取自視頻截圖)
由世界日報與紐約州健保市場共同舉辦的線上健保直播講座，針對「2021紐約州健保市場開放投保日期以及福利」進行講解。(取自視頻截圖)

由世界日報與紐約州健保市場共同舉辦的線上健保直播講座，針對「2021紐約州健保市場開放投保日期以及福利」進行講解，並贈送多個超值獎品回饋民眾；主講人表示，四款保險計畫之一的健保現正值投保時期，將持續至本月31日(周日)，呼籲民眾把握時間。

紐約州健保市場投保導覽員、Mothers and Babies Perinatal Network的健康保險計畫總監呂璦玲(Aileen Pan)介紹，目前提供投保的計畫包括合資格醫療保險(Qualified Health Plans)、基本計畫(Essential Plan)、白卡或低收入醫療保險(Medicaid)以及兒童保健(Child Health Plus)，以上均提供廣泛福利，而各郡至少都有兩家保險公司可供民眾比較；此外，大多數民眾都能得到資金援助，可通過網路或撥電完成投保程序。

四個計畫中的合資格醫療保險的投保期已從去年11月份開始，直至本月31日，任何在本月15日(周五)之前投保的計畫將在2月1日(周一)生效，15日之後投保的計畫則延至3月1日(周一)生效；呂璦玲表示，唯有發生一些人生大事的特殊情況，才能在未開放投保期間加入，但收入改變並不算，另三款健保則全年開放投保，民眾隨時可加入。

申請投保的條件包括必須合法居住在美的紐約州居民，視投保計畫規定而異，個人或家庭的年收入需在規定金額以下才能符合資格；呂璦玲說，民眾可依所處地方選擇最適合、負擔得起的醫療保險計畫，其中基本計畫在2021年投保資格不變，凡符合低收入條件的紐約居民可以零或20元最低保費投保。

紐約州在各郡設有專人助理，可預約提供一對一的免費申請協助，民眾可瀏覽info.nystateofhealth.ny.gov/IPANavigatorSiteLocations查詢地點；另外也可撥電1-(855) 355-5777，可安排會說華文的專員解答任何疑惑，開放時間為周一至周五早8時至晚8時、周六早9時至下午1時。

紐約州 醫療保險 健保

上一則

葛謨將擴大不在籍投票 加快地方計票

下一則

「美國的威脅」紐約國會代表團 籲彈劾川普

延伸閱讀

紐約州又發現3例英變種病毒確診者 全美已55例

紐約州又發現3例英變種病毒確診者 全美已55例
線上健保講座 疫情下找到負擔得起的健保

線上健保講座 疫情下找到負擔得起的健保
1張圖看疫情：全美逾2186萬確診 紐約州破110萬

1張圖看疫情：全美逾2186萬確診 紐約州破110萬
「全食超市」宣導天然養生 反醫療健保

「全食超市」宣導天然養生 反醫療健保
紐約州日增病例近2萬 擴大接種疫苗

紐約州日增病例近2萬 擴大接種疫苗
聯合健保線上健保專題講座助您了解Medicare紅藍卡、HMO和PPO計畫

聯合健保線上健保專題講座助您了解Medicare紅藍卡、HMO和PPO計畫

熱門新聞

第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破111萬 新增1萬6943例

2021-01-10 02:49
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日表示，紐約州確認第一例英國發現的變種新冠病毒，感染患者是一名60多歲的男性，沒有旅遊史。圖紐約市消防局的員工接種新冠疫苗。(路透資料照片)

紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播

2021-01-04 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了