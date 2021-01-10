世報「線上健保講座」籲把握時間趕緊投保

由世界日報與紐約州健保市場共同舉辦的線上健保直播講座，針對「2021紐約州健保市場開放投保日期以及福利」進行講解。(取自視頻截圖)

由世界日報與紐約州健保 市場共同舉辦的線上健保直播講座，針對「2021紐約州健保市場開放投保日期以及福利」進行講解，並贈送多個超值獎品回饋民眾；主講人表示，四款保險計畫之一的健保現正值投保時期，將持續至本月31日(周日)，呼籲民眾把握時間。

紐約州健保市場投保導覽員、Mothers and Babies Perinatal Network的健康保險計畫總監呂璦玲(Aileen Pan)介紹，目前提供投保的計畫包括合資格醫療保險 (Qualified Health Plans)、基本計畫(Essential Plan)、白卡或低收入醫療保險(Medicaid)以及兒童保健(Child Health Plus)，以上均提供廣泛福利，而各郡至少都有兩家保險公司可供民眾比較；此外，大多數民眾都能得到資金援助，可通過網路或撥電完成投保程序。

四個計畫中的合資格醫療保險的投保期已從去年11月份開始，直至本月31日，任何在本月15日(周五)之前投保的計畫將在2月1日(周一)生效，15日之後投保的計畫則延至3月1日(周一)生效；呂璦玲表示，唯有發生一些人生大事的特殊情況，才能在未開放投保期間加入，但收入改變並不算，另三款健保則全年開放投保，民眾隨時可加入。

申請投保的條件包括必須合法居住在美的紐約州居民，視投保計畫規定而異，個人或家庭的年收入需在規定金額以下才能符合資格；呂璦玲說，民眾可依所處地方選擇最適合、負擔得起的醫療保險計畫，其中基本計畫在2021年投保資格不變，凡符合低收入條件的紐約居民可以零或20元最低保費投保。

紐約州在各郡設有專人助理，可預約提供一對一的免費申請協助，民眾可瀏覽info.nystateofhealth.ny.gov/IPANavigatorSiteLocations查詢地點；另外也可撥電1-(855) 355-5777，可安排會說華文的專員解答任何疑惑，開放時間為周一至周五早8時至晚8時、周六早9時至下午1時。