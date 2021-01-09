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華人患病貧困戶防疫難 社區支援

記者張晨／紐約報導
華裔患病、低收家庭防疫物資難，社區組織伸援手。(記者張晨／攝影)
華裔患病、低收家庭防疫物資難，社區組織伸援手。(記者張晨／攝影)

「我們一家三口都是病人，我是唯一能自理的人，還得照顧全家。」72歲的彭美金說，她的丈夫和兒子均患病在家，防疫用品短缺是家中最大的困難；華裔社區多個組織獲悉後，8日向有同樣境遇的家庭捐贈包括口罩、防護服以及面罩在內的物資5000多件，以解燃眉之急。

影音來源：記者張晨

彭美金表示，兒子1998年車禍後成為植物人，丈夫因為嚴重的精神打擊患上憂鬱症，後來又失智；20多年過去，丈夫如今已80高齡，兒子也年過40，照顧全家的重擔全落在了她一人身上。

而彭美金自己的健康狀況也每況愈下，「我常想，如果我不在了，他們兩個要怎麼辦？」政府雖為其一家三口提供了護理員，但因為三人的照顧需求不同，很少有護理員願意做長期工，導致疫情下每天上門的護理員面孔均不同，他們一周就要面對21人。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，疫情持續，嚴重干擾了失智症家庭的生活，最棘手的問題是護理員變換太頻繁和輪值人數太多，而有感染風險高的隱患；而往往這些需要照顧的家庭都是低收入，沒有足夠的防疫用品給護理員。

「自己是病人，同時又不得不照顧家中的病患，這在華裔家庭中很常見。」石蔚靜說，若連基本的防疫措施都無法保證，他們身心會再遭受一層重壓。

富邦基金會和華埠共同發展機構獲悉該情況後，聯合籌集口罩並捐贈給患病家庭，以解燃眉之急；基金會創始人付先清表示，希望這一小小舉動能作拋磚引玉之效。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟則表示，此次籌集到許多防疫物資來自不同組織和個人捐贈，若這些家庭日後需要，仍可繼續提供。

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