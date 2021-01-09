我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

美中文化使者 楊雪蘭追思會9日網路直播

記者洪群超／紐約報導
楊雪蘭追思會訂於1月9日舉行，全場網路直播。（家屬提供）
楊雪蘭追思會訂於1月9日舉行，全場網路直播。（家屬提供）

有美中「文化外交」使者之譽的百人會創始人暨首任會長楊雪蘭(Shirley Young)日前在紐約去世，享壽85歲；追思會訂於9日(周六)下午4時在曼哈頓上東城的安息教會(The Church of the Heavenly Rest)舉行，全程將通過網路直播，讓親友和民眾一同緬懷她致力美中關係的不平凡一生。

楊雪蘭是中華民國外交官楊光泩和上海灘名媛嚴幼韵的女兒，1935年5月25日出生於上海，二戰結束後隨母親定居美國紐約；楊雪蘭是亞裔女性在美國企業界打破玻璃天花板的代表性人物，曾任通用汽車(GM)全球副總裁，引領GM打入中國市場。

楊雪蘭另一廣為人知的成就，則是與建築設計師貝聿銘、大提琴家馬友友、慈善家唐騮千等知名美籍華人創建了「百人會」並任首任會長，長期致力美中關係；晚年則全心投入藝術文化事業，促進美中文化和藝術交流，直至過世前，一直擔任美中文化協會主席，支持眾多中國及華人音樂家，並培養後輩繼承其依靠「文化與藝術力量」來推動美中交流和關係的理念。

楊雪蘭2020年12月26日在紐約市斯隆·凱特琳紀念醫院(Memorial Sloan Kettering hospital)安詳去世，美中兩國各界人士對其離世深表哀悼。中共中央政治局委員楊潔篪、中國國務委員兼外交部長王毅、中國駐美大使崔天凱、駐紐約總領事黃屏等外交界人士都發來唁電，其親手創立的百人會及致力支持的紐約愛樂樂團、上海交響樂團、中央美術學院、茱莉亞音樂學院等機構都發文悼念，馬友友、譚盾、郎朗等與她有過深入合作或曾受助於她的藝術家亦深表哀痛。

楊雪蘭家屬7日表示，追思會訂於9日下午4時至5時30分，在位於曼哈頓上東城第五大道的安息教會舉行，因疫情期間教堂不對外開放，追思會將通過網路全程直播，其生前私交甚篤的多名國際級藝術家也將在追思會上獻演，寄託哀思，送她最後一程。

追思會觀看網址為www.heavenlyrest.org/january-9-memorial；民眾可登錄網址www.ShirleyYoung.com，作追思留言。家屬也希望民眾以捐贈替代鮮花，來追思楊雪蘭，捐款請寄至美中文化協會：In Memory of Shirley Young, US-China Cultural Institute, 150 E 69th Street #2N, New York, NY 10021。

紐約市 中國 百人會

上一則

紐約州日增病例近2萬 擴大接種疫苗

下一則

仁德集團獲授權 華社7診所可接種

延伸閱讀

紐約日增確診近2萬 當前疫苗量47周能完成州民70%接種

紐約日增確診近2萬 當前疫苗量47周能完成州民70%接種
紐約市警總局局長希爾確診新冠

紐約市警總局局長希爾確診新冠
北京唁電弔楊雪蘭 追思會1月9日直播

北京唁電弔楊雪蘭 追思會1月9日直播
反川普抗議者紐約示威 8人被捕

反川普抗議者紐約示威 8人被捕
百人會創辦人楊雪蘭追思會 1月9日紐約舉行

百人會創辦人楊雪蘭追思會 1月9日紐約舉行
美中交流傳奇人物 楊雪蘭紐約逝世 文化力量願後輩傳承

美中交流傳奇人物 楊雪蘭紐約逝世 文化力量願後輩傳承

熱門新聞

第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30

1張圖／紐約州確診新增1萬8832例 死亡增161人

2021-01-08 20:28
第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日表示，紐約州確認第一例英國發現的變種新冠病毒，感染患者是一名60多歲的男性，沒有旅遊史。圖紐約市消防局的員工接種新冠疫苗。(路透資料照片)

紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播

2021-01-04 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」