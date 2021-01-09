美中文化使者 楊雪蘭追思會9日網路直播

楊雪蘭追思會訂於1月9日舉行，全場網路直播。（家屬提供）

有美中「文化外交」使者之譽的百人會 創始人暨首任會長楊雪蘭(Shirley Young)日前在紐約去世，享壽85歲；追思會訂於9日(周六)下午4時在曼哈頓上東城的安息教會(The Church of the Heavenly Rest)舉行，全程將通過網路直播，讓親友和民眾一同緬懷她致力美中關係的不平凡一生。

楊雪蘭是中華民國外交官楊光泩和上海灘名媛嚴幼韵的女兒，1935年5月25日出生於上海，二戰結束後隨母親定居美國紐約；楊雪蘭是亞裔女性在美國企業界打破玻璃天花板的代表性人物，曾任通用汽車(GM)全球副總裁，引領GM打入中國 市場。

楊雪蘭另一廣為人知的成就，則是與建築設計師貝聿銘、大提琴家馬友友、慈善家唐騮千等知名美籍華人創建了「百人會」並任首任會長，長期致力美中關係；晚年則全心投入藝術文化事業，促進美中文化和藝術交流，直至過世前，一直擔任美中文化協會主席，支持眾多中國及華人音樂家，並培養後輩繼承其依靠「文化與藝術力量」來推動美中交流和關係的理念。

楊雪蘭2020年12月26日在紐約市 斯隆·凱特琳紀念醫院(Memorial Sloan Kettering hospital)安詳去世，美中兩國各界人士對其離世深表哀悼。中共中央政治局委員楊潔篪、中國國務委員兼外交部長王毅、中國駐美大使崔天凱、駐紐約總領事黃屏等外交界人士都發來唁電，其親手創立的百人會及致力支持的紐約愛樂樂團、上海交響樂團、中央美術學院、茱莉亞音樂學院等機構都發文悼念，馬友友、譚盾、郎朗等與她有過深入合作或曾受助於她的藝術家亦深表哀痛。

楊雪蘭家屬7日表示，追思會訂於9日下午4時至5時30分，在位於曼哈頓上東城第五大道的安息教會舉行，因疫情期間教堂不對外開放，追思會將通過網路全程直播，其生前私交甚篤的多名國際級藝術家也將在追思會上獻演，寄託哀思，送她最後一程。

追思會觀看網址為www.heavenlyrest.org/january-9-memorial；民眾可登錄網址www.ShirleyYoung.com，作追思留言。家屬也希望民眾以捐贈替代鮮花，來追思楊雪蘭，捐款請寄至美中文化協會：In Memory of Shirley Young, US-China Cultural Institute, 150 E 69th Street #2N, New York, NY 10021。