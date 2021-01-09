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布碌崙南區華社3警局 領導大換血

記者顏潔恩／紐約報導
轄管8大道華社的66分局迎來新局長哈斯泰德。(市警提供)
轄管8大道華社的66分局迎來新局長哈斯泰德。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)南區多個華社市警分局人員近期有大幅變動，其中日落公園8大道66分局、康尼島60分局和羊頭灣61分局均迎來新局長，都是廣為華人熟悉的人物，他們表示將盡力維護社區治安，促進警民關係。

轄管布碌崙日落公園8大道的66分局近日迎來新局長哈斯泰德(Jason Hagestad)，他曾任羊頭灣61分局局長，與市警61分局警民委員會副主席曾思闡、華人健康協會會長陳麗娜等人都交情甚好。

而61分局前局長西巴里(Gaby Celiba)將轉任至67分局服務，西巴里在職一年多間，屢次造訪華人教堂，參加華人組織等活動，主動向當地華人介紹自己；對於他的調任，陳麗娜表示很可惜，形容對方是個「人人喜歡、很受歡迎」的局長，在許多敏感議題上都會用寬容的心態去解決問題，祝福他在新警局有很好的前程。

接替西巴里的是非洲裔局長福特(Derby Fort)，先前在73分局服務，他日前在推特上提到，上任的首要任務是強化社區協調警員(NCO)的工作，在他看來該項目的成立促進了警民關係，有效減少犯罪，希望朝這方向繼續努力。

另一方面，在66分局服務一年多的局長金恩(James King)將調任至康尼島60分局，接替調任到皇冠高地(Crown Height)71分局的局長何懷特(Joseph Hayward)；過去因積極參與華社聚會活動、廣為華人熟悉的何懷特表示，在康尼島的三年間創造了許多回憶，他堅信社區和警察的密切合作會使當地持續發展。

另外，金恩過去也曾任61分局局長多年，對南部事務相當熟悉，表示非常期待到新警局與大家合作。

66分局局長金恩近日調往康尼島60分局。(市警提供)
66分局局長金恩近日調往康尼島60分局。(市警提供)
羊頭灣61分局迎來新局長福特表示，上任後將強化社區協調警員的職務。(市警提供)
羊頭灣61分局迎來新局長福特表示，上任後將強化社區協調警員的職務。(市警提供)

華人 康尼島 日落公園

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