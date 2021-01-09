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亞裔女愛貓困紐約機場天花板11天 奇蹟生還

記者牟蘭／紐約報導
樂泰勒寵物貓Muji在拉瓜地亞機場消失11天後，奇蹟生還，目前在接受治療中。(取自樂泰勒臉書)
樂泰勒寵物貓Muji在拉瓜地亞機場消失11天後，奇蹟生還，目前在接受治療中。(取自樂泰勒臉書)

43歲的亞裔樂泰勒(Taylor Le，音譯)平安夜帶著寵物貓Muji，在紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)安檢時，貓咪因受驚走失；幸運的是，她的貓咪經過11天沒水沒食物「機場之旅」後，終於被一隻搜救犬發現，奇蹟生還，幾日前已重新回到她的身邊並接受治療。

根據「紐約郵報」8日報導，糕點廚師樂泰勒與她的寵物貓Muji，計畫於去年12月24日在拉瓜地亞機場搭乘飛機前往加州橙郡(Orange County)；但在安檢期間， 聯邦運輸安全局(TSA)要求她將寵物從籠中取出，避免觸發金屬探測器，「我告訴他們，牠(貓)會跑，但工作人員仍然堅持我把貓取出」。

正如樂泰勒所說，六歲的寵物貓Muji在通過金屬探測器時受到驚嚇，咬傷她後，逃向機械室，期間兩名工作人員試圖抓住這隻貓咪但未果；她回憶，Muji在跳上一系列平台後，爬進天花板的空隙中消失不見，接下來的幾天，機場工作人員曾用金槍魚引誘Muji出現，但始終不見其蹤影。

樂泰勒說，她當天乘坐飛機抵達加州橙郡家中後，非常思念自己的貓咪，但不知如何是好；由於沒有食物與水，她的朋友甚至對Muji進行遠程靈氣療法，幫助貓咪保持活力，其餘人則繼續在機場搜尋，但毫無消息，她只能在臉書上尋求幫助。

求助信息發布後，樂泰勒表示，寵物安全倡導組織「傑克在哪裡？有限公司」( Where Is Jack? Inc.)聯繫到她，並派出一隻搜救犬艾比(Abby)，幫她尋找Muji的下落；幸運的是，通過艾比的幫忙，在消失11天後，最終找到了藏在機場天花板的Muji，她立即預定當天的機票返回紐約。

樂泰勒日前在臉書發起募捐，她說，這筆基金將捐贈給「傑克在哪裡？有限公司」，幫助更多寵物走失的飼主尋找他們的愛犬與貓咪，剩餘的資金將支付Muji的醫療費用，至截稿前，已有21人捐贈了625元。

拉瓜地亞機場 紐約 加州

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