宜家家居進軍紐約皇后區 本月開張

宜家家居將於本月在雷哥公園開設皇后區首家店面，圖為分店效果圖。(宜家提供)

瑞典家具零售商宜家家居(IKEA)日前宣布，將於本月在雷哥公園(Rego Park)開設皇后區 首家店面，但尚未公布具體的營業時間；該店是除曼哈頓上東城和布碌崙(布魯克林)紅鉤(Red Hook)外，在紐約市 開的第三家店。

根據宜家官網，該店選在皇后大道和交匯點大道(Junction Blvd)交口的雷哥公園購物中心(Rego Park Center)，面積約11萬5000平方呎，僅出售小型家具，大型家具將在店內展示，顧客可選購後，要求店家送貨上門。

皇后區宜家銷售部經理莫萊伊(Shahab Mollaei)表示，該店秉持宜家的宗旨，以基於紐約民眾獨特的需求打造每一個細節，他相信皇后區新址將以便利的交通、周到的運送以及其他服務，受到當地民眾的歡迎，「我們很高興歡迎紐約客參觀我們的新店」。

宜家家居美國零售首席運營長賽克斯(Leontyne Green Sykes)說，皇后區有逾90萬戶居民，超過50%的民眾需要搭乘公共交通，選址在雷哥公園購物中心，旨在滿足更多當地顧客的需求。

需要搭乘公共交通的民眾，可選乘Q59或Q60公車，或乘坐地鐵 M線和R線在63路-雷哥公園(63 Drive-Rego Park)站下車。