我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

宜家家居進軍紐約皇后區 本月開張

記者牟蘭／紐約報導
宜家家居將於本月在雷哥公園開設皇后區首家店面，圖為分店效果圖。(宜家提供)
宜家家居將於本月在雷哥公園開設皇后區首家店面，圖為分店效果圖。(宜家提供)

瑞典家具零售商宜家家居(IKEA)日前宣布，將於本月在雷哥公園(Rego Park)開設皇后區首家店面，但尚未公布具體的營業時間；該店是除曼哈頓上東城和布碌崙(布魯克林)紅鉤(Red Hook)外，在紐約市開的第三家店。

根據宜家官網，該店選在皇后大道和交匯點大道(Junction Blvd)交口的雷哥公園購物中心(Rego Park Center)，面積約11萬5000平方呎，僅出售小型家具，大型家具將在店內展示，顧客可選購後，要求店家送貨上門。

皇后區宜家銷售部經理莫萊伊(Shahab Mollaei)表示，該店秉持宜家的宗旨，以基於紐約民眾獨特的需求打造每一個細節，他相信皇后區新址將以便利的交通、周到的運送以及其他服務，受到當地民眾的歡迎，「我們很高興歡迎紐約客參觀我們的新店」。

宜家家居美國零售首席運營長賽克斯(Leontyne Green Sykes)說，皇后區有逾90萬戶居民，超過50%的民眾需要搭乘公共交通，選址在雷哥公園購物中心，旨在滿足更多當地顧客的需求。

需要搭乘公共交通的民眾，可選乘Q59或Q60公車，或乘坐地鐵M線和R線在63路-雷哥公園(63 Drive-Rego Park)站下車。

皇后區 紐約市 地鐵

上一則

5年翻修 班森賀遊樂場本周新面貌迎賓

下一則

日落公園華人酒店 外族裔男上吊

延伸閱讀

紐約日增確診近2萬 當前疫苗量47周能完成州民70%接種

紐約日增確診近2萬 當前疫苗量47周能完成州民70%接種
紐約市警總局局長希爾確診新冠

紐約市警總局局長希爾確診新冠
瞄準不會英文亞裔移民作案 男子盜身分狂購新車

瞄準不會英文亞裔移民作案 男子盜身分狂購新車
華女紐約法拉盛失蹤 警籲提供線索

華女紐約法拉盛失蹤 警籲提供線索
紐約日落公園華人經營酒店 外族裔男上吊自殺

紐約日落公園華人經營酒店 外族裔男上吊自殺

紐約單日確診創新高 可上網、致電預約打疫苗

紐約單日確診創新高 可上網、致電預約打疫苗

熱門新聞

第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30

1張圖／紐約州確診新增1萬8832例 死亡增161人

2021-01-08 20:28
第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日表示，紐約州確認第一例英國發現的變種新冠病毒，感染患者是一名60多歲的男性，沒有旅遊史。圖紐約市消防局的員工接種新冠疫苗。(路透資料照片)

紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播

2021-01-04 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」