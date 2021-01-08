華裔患病、低收家庭防疫物資難 社區伸援手

華裔患病、低收家庭防疫物資難，社區組織伸援手。(記者張晨／攝影)

「我們一家三口都是病人，我作為唯一一個能自理的人也是照顧者。」72歲的彭美金說，他的丈夫和兒子均患病在家，而上門的護理員因其情況特殊也每日輪換，防疫 用品的短缺成了他們家最大的困難；華裔 社區多組織聽聞後，於8日向有同樣境遇的家庭捐贈包括口罩、防護服以及面罩在內的物資5000多件，以解燃眉之急。

彭美金表示，兒子1998年因車禍變成了植物人，此後丈夫也因為嚴重的精神打擊患上了憂鬱症，隨後發展為失智症；20多年過去，丈夫如今已80高齡，兒子也已年過40，照顧全家的重擔全落在了她一人身上。

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而彭美金自己的健康狀況也每況愈下，「我常想，如果我不在了，他們兩個要怎麼辦。」政府雖為其一家三口提供了護理員，但因為三人的照顧需求不同，很少有護理員願意做長期工；這就導致了即使在疫情 下，每天上門的護理員面孔均不同，他們一周就要面對21人。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，疫情持續的嚴重干擾了失智症家庭的生活，最棘手的問題是護理員變換太頻和輪值人數太多，引致感染風險過高的隱患；且往往這些需要照顧的家庭都是低收入者，無法提供足夠的防疫用品給護理員。

「自己作為病人的同時又不得不照顧家中的患病者，這在華裔家庭中很常見。」石蔚靜說，若連基本的防疫措施都無法保證，將是對他們心裡和身體的再一層重壓。

富邦基金會和華埠共同發展機構得悉該情況後，聯合籌集口罩並捐贈給患病家庭，以解燃眉之急；基金會創始人付先清表示，希望這一小小的舉動能作拋磚引玉之效，讓華裔社區中更多需要幫助的人為人們所知，從而鼓勵那些有能力做出善舉的人助其共度疫情難關。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟則表示，此次籌集到的許多防疫物資也來自不同組織和個人的捐贈，若這些家庭日後需要仍可繼續提供。