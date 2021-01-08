我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

紐約亞裔團體 批國會暴動「白人至上」

記者顏嘉瑩／紐約報導
亞裔維權團體以「白人主義至上」形容抗議者入侵國會；圖為圍攻國會山的川普支持者。(Getty Images)
亞裔維權團體以「白人主義至上」形容抗議者入侵國會；圖為圍攻國會山的川普支持者。(Getty Images)

川普總統的支持者6日入侵國會造成暴動，多個亞裔維權團體7日發表聲明，紛紛以「白人至上」形容該事件，華人策劃協會也說，面對白人抗議者，警察未全副武裝、沒有噴灑胡椒、沒有大規模拘捕，「想像如果這群人是非洲裔、西語裔或亞裔等有色人種，警察有何態度?」，他們也希望新政府執政後，改變如今社會充斥的種族主義和反移民政策。

華策會總裁及首席執行官何永康表示，因為川普拒絕接受敗選，導致大量支持者入侵國會抗議，但卻沒有被全副武裝的警察管制、沒有被警棍毆打、沒有被大規模逮捕；他說，「但是去年春天和夏天，包括亞裔在內的有色人種由於反對警察執法暴力，舉辦多次遊行集會，兩種抗議監視是不對等的，一個使種族主義永存，另外一個則與種族主義鬥爭。」

何永康說，喬治亞州首次誕生一名非洲裔和一名猶太裔參議員，這是經過多年的努力，才得到的選舉結果；他表示，在美國、紐約市，甚至是小團體中，我們都必須繼續努力，成為對抗種族主義者、性別主義者、仇外主義、歧視同性戀的中流砥柱。

由五個亞裔民權組織組成的「亞裔推進正義協會」(Asian Americans Advancing Justice)也發表聲明，認為占領國會的舉動完全就是「白人主義至上」，政府必須透過嚴懲暴徒、要求川普下台等方式，證明選民的投票權有效。

該協會表示，川普持續煽動暴力和扭曲事實的舉動是不民主、也非領導人應有的作為，「我們是在爭取民主的正確道路上，人民的意志也終將占上風。」

華策會則表示，期待與新政府與國會代表合作，改變美國社會在川普執政期間充斥的種族主義與反移民政策，「我們將繼續促進社區改變，透過政策與計畫，保護已遭邊緣化的亞裔社區的尊嚴，以及經濟與安全。」

亞裔 種族主義 川普

上一則

仇恨華裔言論掀波 馬斯洛華社道歉

下一則

中國客私帶豬肉、燕窩 JFK遭海關沒收

延伸閱讀

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒

騷亂成政績！川普旋風畫句點 難再當共和黨寵兒
世界晚報／國會認證拜登當選 川普聲明「有序交接」

世界晚報／國會認證拜登當選 川普聲明「有序交接」
川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
川普支持者闖國會 中國官媒：扯下美式民主遮羞布

川普支持者闖國會 中國官媒：扯下美式民主遮羞布
國會遇襲24小時後 白宮出面譴責暴徒 川普持續神隱

國會遇襲24小時後 白宮出面譴責暴徒 川普持續神隱
3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普

3前總統小布希、柯林頓和歐巴馬 齊聲譴責川普

熱門新聞

第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬7636例 死亡增197人

2021-01-07 20:20
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭