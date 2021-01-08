紐約亞裔團體 批國會暴動「白人至上」

亞裔維權團體以「白人主義至上」形容抗議者入侵國會；圖為圍攻國會山的川普支持者。(Getty Images)

川普 總統的支持者6日入侵國會造成暴動，多個亞裔 維權團體7日發表聲明，紛紛以「白人至上」形容該事件，華人策劃協會也說，面對白人抗議者，警察未全副武裝、沒有噴灑胡椒、沒有大規模拘捕，「想像如果這群人是非洲裔、西語裔或亞裔等有色人種，警察有何態度?」，他們也希望新政府執政後，改變如今社會充斥的種族主義 和反移民政策。

華策會總裁及首席執行官何永康表示，因為川普拒絕接受敗選，導致大量支持者入侵國會抗議，但卻沒有被全副武裝的警察管制、沒有被警棍毆打、沒有被大規模逮捕；他說，「但是去年春天和夏天，包括亞裔在內的有色人種由於反對警察執法暴力，舉辦多次遊行集會，兩種抗議監視是不對等的，一個使種族主義永存，另外一個則與種族主義鬥爭。」

何永康說，喬治亞州首次誕生一名非洲裔和一名猶太裔參議員，這是經過多年的努力，才得到的選舉結果；他表示，在美國、紐約市，甚至是小團體中，我們都必須繼續努力，成為對抗種族主義者、性別主義者、仇外主義、歧視同性戀的中流砥柱。

由五個亞裔民權組織組成的「亞裔推進正義協會」(Asian Americans Advancing Justice)也發表聲明，認為占領國會的舉動完全就是「白人主義至上」，政府必須透過嚴懲暴徒、要求川普下台等方式，證明選民的投票權有效。

該協會表示，川普持續煽動暴力和扭曲事實的舉動是不民主、也非領導人應有的作為，「我們是在爭取民主的正確道路上，人民的意志也終將占上風。」

華策會則表示，期待與新政府與國會代表合作，改變美國社會在川普執政期間充斥的種族主義與反移民政策，「我們將繼續促進社區改變，透過政策與計畫，保護已遭邊緣化的亞裔社區的尊嚴，以及經濟與安全。」