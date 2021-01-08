仇恨華裔言論掀波 馬斯洛華社道歉

馬斯洛向華社道歉。(記者黃伊奕／攝影)

布碌崙 (布魯克林)民主黨 委員會前副會長馬斯洛(Lori Maslow)，日前在社群媒體上發布仇恨華裔的言論遭批，7日她特意前往華社道歉，懇請廣大華人 原諒。

同時也是州眾議員第41選區民主黨女性黨代表的馬斯洛，日前在個人推特上引用「紐約時報」一篇有關美國公司面臨中國關稅問題的文章，評論寫道「我們厭倦了從中國買入商品，他們如此對待我們，欺騙我們，我個人絕不買任何中國製造的商品，我甚至都無法直視中餐。」

儘管她很快刪除了相關內容並對此道歉，但仍引起大眾不滿，布碌崙民主黨委員會也將她開除。

7日下午，馬斯洛在布碌崙民主黨委員會主席、州眾議員比喬特(Rodneyse Bichotte)、布碌崙副區長路易斯(Ingrid P. Lewis-Martin)、布碌崙民主黨地區女性黨代表唐鳳巧等人陪同下，前往美國亞裔社團聯合總會，正式向華社道歉。

馬斯洛表示，她之所以用詞不當，是因為看到一篇女記者前往武漢進行疫情採訪卻被控罪的報導十分氣憤，她本意並非要傷害華人社區，在意識到不妥後很快刪除並道歉，但難以挽回造成的傷害；馬斯洛說「我真誠的道歉，希望大家能給我一個改正錯誤的機會。」

唐鳳巧表示，馬斯洛在發布那些言論後，很快聯繫她並表達歉意，「她一直說自己做錯了，對不起華人社區，很希望能獲得原諒。」

比喬特與路易斯求情說，雖然馬斯洛不當言論非她本意，但無論如何對華人社區造成了傷害，希望這種事情不要再發生；她並強調，布碌崙多族裔文化讓人驕傲，無論什麼背景和信仰，都應該更好的去理解、包容彼此。

對於馬斯洛親自到華社道歉，亞總會會長陳善莊說，「美國是一個移民國家，各族裔應該和諧共處，馬斯洛既然已誠意十足地道歉了，我相信華人社區也不會再深究」；鄭祺蓉、姜書棟、陳在福、林煜、王世欽等人也在場接受了馬斯洛的道歉。