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潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

鐵桿川粉 人傻錢多速來

紐約客談

前幾年「金光黨」一度猖獗紐約華人社區，幾名中年大叔大媽，拙劣的話術和演技，竟然一騙就能騙去受害者幾十萬、上百萬積蓄；還有各類電話詐騙，常讓作為媒體記者的我們邊寫罪案報導，邊感慨「這麼粗糙的騙術都有人中計？」

「這樣才能高效騙到錢啊。」專門辦此類詐騙案的警察告訴我，「連這麼粗糙的騙術都甄別不了，這類人才是騙徒目標人群，不用費口舌，不用鬥智鬥勇，大筆錢篤定能到手。」騙子是不會想花心思去騙有頭腦的人。

川普總統連日煽動下，6日數萬川粉會師華府「勤王」，甚至衝入、占領國會大樓，堅信能改變選情。

叱吒商界、媒體界數十年，長期是兩黨政客金主，如今又貴為總統，身邊菁英策士如雲，川普真認為還沒輸？真認為選舉結果有推翻餘地？甚至說，真認為是「民主黨作弊」才導致自己敗選嗎？

當然不會。能當上總統的，先不說好人壞人，至少都是聰明人。

精明的商人總統川普，十有八九想看看「人傻錢多速來」的鐵桿韭菜們，有多大一茬吧。畢竟選舉欠下的一屁股債還沒還清，未來很可能要面對巨額法庭訴訟費，想東山再起也要籌款。

大金主們實際且勢利，政治上再鐵的「盟友」，也不陪一條道走到黑，連親密戰友潘副統帥都勸別鬧了，就差說出「你不要臉我要臉」。

只有奉偉大領袖川普「一句頂一萬句」，任由他再怎麼胡說八道都奉為神諭、願在寒冬臘月進京勤王的這批鐵粉，才是未來川粉專屬APP收費內容、勤王周邊商品、「捐款有望贏得和川普共進晚餐」等割韭菜系列產品的目標消費人群呀。

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