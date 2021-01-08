警開圍欄讓暴徒進國會？ 民代籲徹查

紐約市警發布一份內部備忘錄，提醒警員應該「對可能發生的抗議活動提高警覺」。(取自市警推特)

支持川普 總統的暴民日前入侵國會引發騷亂，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)7日在卡德曼廣場(Cadman Plaza)召開記者會，抨擊暴民摧毀國家民主體系的行為，並要求聯邦司法部(DOJ)針對國會警察在這起暴動中的執法回應展開調查。

而國會山莊6日遭到川普支持者攻占後，紐約市 也發生零星相關抗議活動，有八名反對川普的民眾被捕；紐約市警也發布一份內部備忘錄，提醒警員應該「對可能發生的抗議活動提高警覺」，同時也要求警員關注包括政府大樓、媒體總部，以及川普相關建築及財產等。

亞當斯表示，網路盛傳的視頻顯示有警員在暴動下還拿起手機自拍、主動打開圍欄讓暴徒進入國會等，在他看來兩者間存在某種程度的共謀關係；「這簡直就是「 國內恐怖主義」(domestic terrorism)，屬於犯罪，千餘人參與的叛變，竟只有50多人被捕」，他表示，所有牽涉其中的人都應被逮捕，並得到應有的懲罰。

威廉姆斯將這次騷亂與過去數個月內進行的「黑人的命也是命」(BLM)示威比較，每次BLM運動都有過度警力在場監督，而國會騷亂中，絕大多是白人的暴徒翻牆、手持爆破筒，還和警員發生衝突，警方卻沒有相應措施。

市議會多數黨領袖康博(Laurie Cumbo)表示，在歐巴馬當選總統時，許多反對者也作出類似6日暴動的激烈反應，但事實是執政八年的歐巴馬從未有過任何醜聞，不該有如此的對待；她形容國會暴動為「自我毀滅性的舉動」，大家眼看著暴徒過分、不能被容忍的行為所震撼，絕不可被原諒。

亞當斯提議，司法局應立即從流傳的影片和照片揪出、逮捕和起訴每個侵入和占領國會的暴徒，建立一個工作小組和警方合作展開逮捕行動，成立一個委員會探討暴徒能輕易闖入國會的原因、揪出預謀人，完成後向國會報告，以及調查川普政府是否牽涉其中，包括徹查川普的手機通話和短信內容。