因應國會暴亂 紐約市警備忘錄提醒「提高警覺」

因應6日的國會暴動，紐約市警發布一份內部備忘錄，提醒警員應該「對可能發生的抗議活動提高警覺」。(取自市警推特)

國會山莊在6日遭到川普 總統支持者攻占後，在紐約市 也發生零星相關抗議活動；據了解，紐約市警也發布一份內部備忘錄，提醒警員應該「對可能發生的抗議活動提高警覺」，同時也要求警員關注包括政府大樓、媒體總部，以及川普相關建築及財產等。

根據「國家廣播公司」(NBC)從高級執法官員獲得的一份備忘錄表示，由於抗議者入侵國會山莊，紐約各市警相關部門也應「提高警覺」；備忘錄中還要求相關部門特別關注政府大樓、媒體總部、金融機構，以及川普相關財產，其中包括位於曼哈頓中城第五大道的川普大樓；在川普執政期間，該大樓成為群眾聚集抗議的地點之一。

而在6日晚，紐約市多處也發生相關抗議活動，警方在晚間9時後，於川普大樓發生的抗議活動上逮捕八人，另外在時報廣場、哥倫布圓環等處也有零星的抗議活動，最後都和平結束。

儘管抗議活動比預期的還要少，但目前市警也在川普大樓內部署更多警力，監視進入或離開該建物的所有人。

據了解，「美國 民主社會主義」(DSA)紐約分部則預計在7日晚6時，於布碌崙(布魯克林)巴克萊中心(Barclays Center)舉辦一場名為「要他下台」(Get Him Out)的反川普集會，要求川普下台。