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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

針對亞裔仇恨攻擊多 亞美聯盟發自衛教學

記者洪群超╱紐約報導
亞美聯盟發布自衛教學影片，指導亞裔如何應對仇恨攻擊。（亞美聯盟提供）
亞美聯盟發布自衛教學影片，指導亞裔如何應對仇恨攻擊。（亞美聯盟提供）

新冠疫情下，針對亞裔的仇恨攻擊不斷發生，亞美聯盟(AAF)與反暴力教育中心(Center for Anti-Violence Education)合作，6日發布多部包括中文、韓文、日文等亞洲常用語言的自衛教學短片，分析多種亞裔常遭遇的仇恨攻擊類型和簡單有效的應對方法，希望社區民眾藉此提升自我保護意識與能力，免於生活在恐懼中。

影音來源：亞美聯盟提供

亞美聯盟執行長姚久安指出，亞裔多年來總是仇恨攻擊的目標群體，而很多受害者在遭受言語及暴力襲擊後，卻往往忍氣吞聲不報案。數據顯示，去年因新冠疫情，亞裔被攻擊事件猛增，但市警僅接到21起報警；市人權局接到105個相關報告，而亞美聯盟則搜集到全市超過400個反亞裔仇恨攻擊的事件。

姚久安表示，亞美聯盟為守衛亞裔社區，特別聯合反暴力教育中心的自衛術專家，拍攝安全宣導影片，指導亞裔民眾萬一不幸被種族分子鎖定，能幫助其自保並安全逃離險境。

影片包含英文、中文、韓文、日文、越南語等多種亞裔社區常用語言版本，指導民眾在坐著、走路、站立、地鐵車廂、道路上等不同情境下，若遭遇挑釁者的應對方式。

反暴力教育中心項目經理Rej Joo表示，自衛不是指和對方展開肢體衝突，而是應該以保障自身安全為首要原則的所有方式；民眾應盡量避免陷入肢體暴力之中，運用隨身攜帶的包、雨傘等，盡量與對方保持安全距離，並用聲音嚇阻對方或引起周圍人注意、尋求幫助，安全離開是首選。

而一旦對方情緒激動，逼近並展開肢體暴力行為，影片中展示多種保護頭部、腹部等要害，以及如何簡單又高效地擊倒對方以便安全逃離，或至少與對方拉開安全距離。

民眾可登錄網址：www.caeny.org，查看更多教學影片及註冊自衛課程；也可登錄網址bit.ly/reportantiasianbias，報告遭遇的仇恨攻擊經歷。

亞裔 教育 疫情

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