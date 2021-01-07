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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

華男深夜散步 突遭栽贓偷信 被開法院傳票

記者黃伊奕╱紐約報導
警方交給鄭先生一張刑事法庭傳票，要求他出庭應訴。（鄭先生提供）
警方交給鄭先生一張刑事法庭傳票，要求他出庭應訴。（鄭先生提供）

布碌崙(布魯克林)華人鄭先生日前深夜在街頭步行時，突然遭數名猶太裔男子圍堵，硬塞給他幾封信，還拍下照片，並報警栽贓他偷信，被警方開出法庭傳票

鄭先生表示，他在2020年12月19日晚10時左右在布碌崙散步，期間一直感覺有人在跟蹤他，沒多久，當他走到12大道交66街附近時，多名猶太裔男子圍了上來；「他們都穿著黑色大衣、黑色禮帽，上來二話不說往我手裡塞了一個東西，我根本都沒來得及反應，他們就拍了一張照片。」

鄭先生回過神後，發現被塞的是一封未開封的信，但因不會英文，根本沒法與對方溝通，而對方強迫要求鄭先生不准離開，也不得丟掉手裡的信件，只讓他蹲在原地；期間又朝他手裡塞了幾封信。

沒多久警員趕到現場，打開鄭先生手裡的信件，發現裡面是支票，便將鄭先生帶回警局問話，「警察問我是不是偷信，我反覆澄清說沒有，這些信都是對方莫名塞給我的，我根本沒來得及反應」。

鄭先生表示，他來美才一年多，但一直在修車廠打工，收入穩定，此前沒有任何犯罪紀錄，更不可能去偷信。

沒多久，警方釋放了鄭先生，但給了他一張法庭傳票，要求他在3月去布碌崙刑事法庭上庭，「我不知道他們為什麼要這樣誣陷我，希望不要有人再有和我一樣的遭遇」。

律師江源對此表示，鄭先生可查看事發附近是否有監控攝像頭拍到他被塞信的經過，若有相關證據，不僅能自證清白、洗清嫌疑，還能反吿對方污衊。

江源說，如果鄭先生無法拿出證據證明自身清白，也應上庭向法官如實述說事件經過，如果當日對方沒有人出庭指控，法官可能會取消對鄭先生的起訴。

此外，江源說，鄭先生也可請律師以鄭先生品行紀錄良好為由，向檢方求情，要求取消控罪。

布碌崙華人鄭先生聲稱遭數名猶太裔男子硬塞信給他，隨即栽贓他偷信；圖為一位傳統猶太...
布碌崙華人鄭先生聲稱遭數名猶太裔男子硬塞信給他，隨即栽贓他偷信；圖為一位傳統猶太男子在布碌崙街頭。(美聯社)

布碌崙 猶太 傳票

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