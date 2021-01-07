兆彩、勁球獎金破4億 華人再燃發財夢

疫情之下，不少華人都抱持著買彩券發財的希望。(記者顏潔恩／攝影)

美國兆彩(Mega Millions)、勁球 (Powerball)自2020年下半年開始無人中頭獎，獎金雙雙累積超過4億元，為新冠疫情 下遭遇經濟衝擊的民眾帶來一絲發財希望，彩票店比起平時買氣增加；不少華裔民眾6日前往布碌崙(布魯克林)雜貨店買彩票表示，說不定真能中獎，「中個小獎也好啊」，可緩解經濟壓力，也就當作買一份念想。

兆彩5日開票 時，來自加州、新澤西、明尼蘇達州的四張彩票匹配五個數字，玩家帶走100萬元，紐約州也售出一張贏得200萬元的彩票；隨著獎金累積至4.9億元，吸引更多的彩票玩家購買，下一期開獎將在8日(周五)。而勁球累積獎金也已達4.1億元，在6日晚開獎。

在8大道經營「幸福林」雜貨店的楊女士表示，通常獎金累積到高數額時，會吸引更多平常不買彩券的民眾也來試試手氣；因勁球當天開票，一整天購買勁球彩券的民眾較多，同時也帶動兆彩的銷量，基本上前來光顧的族裔華人、外族裔各占半數，多數人購買20、30元一張的彩券。

而新富興商場老闆娘也說，當天確實買氣比平常旺，但也認為受到疫情影響，更多人居家不出門，不能跟從前民眾排長龍買彩券的景象攀比；她表示，顧客中定期會買彩券的「老手」，或見獎金累積到一定程度而下注的新顧客都有，較少直接購買幾百元彩券，且都讓機器自動選取號碼，部分民眾則是購物時聽聞當晚開彩而順走買幾塊錢彩券。

華婦林Candy當天下注了十元兆彩彩券，她說自己平常很少買彩券，但女兒聽聞獎金累積得挺多，特地提醒她來買張彩券碰碰運氣；「中個小獎也好啊」，她說疫情下所有人的生活都不好過，若能中個幾百、幾千元緩解經濟壓力，也會很開心。

華女蕭小姐也買了兩張三元勁球彩券，開玩笑說「希望老天能賞碗飯吃」，她認為買小額彩券只是「小賭怡情」，在疫情下給自己買份念想；「如果中的話很好啊，不中的話也沒關係，繼續努力工作唄」，蕭小姐打趣的說。