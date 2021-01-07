紐約州民紛外遷 華人：住城市不值得

根據全美搬家公司的最新數據，紐約因疫情搬離的人口比率，在全美各州中居第二名。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約去年3月爆發新冠肺炎疫情 ，去年底又出現第二波疫情，疫情成為居民離開大城市的推力，數據顯示紐約在疫情後人口遷出問題嚴重；有華人 透露，如今想進公司還需「申請」，住家是否離辦公室進，根本不重要，也有在疫情期間搬離紐約市 的華人表示，疫情讓她意會到居住在城市「不值得」，在疫情尚未塵埃落定、居家辦公仍是常態前，搬到遠離城市的社區是更好的選擇。

華人盧安在去年4月房子合約剛好到期，再加上疫情讓她看到更多住在市區的缺點，感到「不值得」，於是她從皇后區雷哥公園(Rego Park)，搬到新澤西的西紐約(West New York)。

盧安表示，她在曼哈頓下城上班，疫情前每天在地鐵上就感到很不安心，再加上疫情加劇外界對亞裔的歧視，讓她萌生「不想再住在紐約市」的念頭，在雷哥公園的房屋租約到期後，她就開始往城市外找房子，「因為當時不知道疫情會持續多久，還想著日後的通勤，所以不敢找太遠，就看上了位於西紐約的獨立屋，後來才知道搬家是正確的選擇，即便日後通勤恐需要花更多時間，感覺也值得。」

在銀行上班的華人何德鄰也說，「對於白領來說，是否住在紐約市，根本就不重要了」；他表示，疫情後業主要求他們完全在家工作，就連想要到辦公室印個資料都需要「申請」，相當麻煩，在疫情結束、員工可返回辦公室上班前，有更多人寧願選擇生活成本較低、環境更好的居住環境，何德鄰說，「疫情有可能兩個月結束，但也有可能是更長一段時間，守在紐約市，的確不值得。」

根據搬家公司United Van Lines針對全美搬家的最新數據顯示，2020年紐約州為全美遷出人口最多的州之一，與伊利諾州同居第二，第一名是新澤西州，其中搬家以疫情為主要原因；在2020年3月至10月的調查期間，紐約州遷出人口的比率就有67%，新澤西州則為70%。

不過United Van Lines的數據也顯示，搬離紐約州的居民中，約45%的家庭年收入在15萬元或以上，長久下來恐將為政府的稅收帶來問題；身為華人房東維權團體「紐約小房東」(poagny.com)創辦人的何德鄰也表示，若市場需求量少，會有更多房東將房產脫手，恐造成房價下跌，再度打擊政府稅收。