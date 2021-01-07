我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

紐約州民紛外遷 華人：住城市不值得

記者顏嘉瑩／紐約報導
根據全美搬家公司的最新數據，紐約因疫情搬離的人口比率，在全美各州中居第二名。(記者顏嘉瑩／攝影)
根據全美搬家公司的最新數據，紐約因疫情搬離的人口比率，在全美各州中居第二名。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約去年3月爆發新冠肺炎疫情，去年底又出現第二波疫情，疫情成為居民離開大城市的推力，數據顯示紐約在疫情後人口遷出問題嚴重；有華人透露，如今想進公司還需「申請」，住家是否離辦公室進，根本不重要，也有在疫情期間搬離紐約市的華人表示，疫情讓她意會到居住在城市「不值得」，在疫情尚未塵埃落定、居家辦公仍是常態前，搬到遠離城市的社區是更好的選擇。

華人盧安在去年4月房子合約剛好到期，再加上疫情讓她看到更多住在市區的缺點，感到「不值得」，於是她從皇后區雷哥公園(Rego Park)，搬到新澤西的西紐約(West New York)。

盧安表示，她在曼哈頓下城上班，疫情前每天在地鐵上就感到很不安心，再加上疫情加劇外界對亞裔的歧視，讓她萌生「不想再住在紐約市」的念頭，在雷哥公園的房屋租約到期後，她就開始往城市外找房子，「因為當時不知道疫情會持續多久，還想著日後的通勤，所以不敢找太遠，就看上了位於西紐約的獨立屋，後來才知道搬家是正確的選擇，即便日後通勤恐需要花更多時間，感覺也值得。」

在銀行上班的華人何德鄰也說，「對於白領來說，是否住在紐約市，根本就不重要了」；他表示，疫情後業主要求他們完全在家工作，就連想要到辦公室印個資料都需要「申請」，相當麻煩，在疫情結束、員工可返回辦公室上班前，有更多人寧願選擇生活成本較低、環境更好的居住環境，何德鄰說，「疫情有可能兩個月結束，但也有可能是更長一段時間，守在紐約市，的確不值得。」

根據搬家公司United Van Lines針對全美搬家的最新數據顯示，2020年紐約州為全美遷出人口最多的州之一，與伊利諾州同居第二，第一名是新澤西州，其中搬家以疫情為主要原因；在2020年3月至10月的調查期間，紐約州遷出人口的比率就有67%，新澤西州則為70%。

不過United Van Lines的數據也顯示，搬離紐約州的居民中，約45%的家庭年收入在15萬元或以上，長久下來恐將為政府的稅收帶來問題；身為華人房東維權團體「紐約小房東」(poagny.com)創辦人的何德鄰也表示，若市場需求量少，會有更多房東將房產脫手，恐造成房價下跌，再度打擊政府稅收。

新冠疫情期間，大批紐約居民外遷；圖為市民日前冒著大風雪在曼哈頓街頭行走。(Get...
新冠疫情期間，大批紐約居民外遷；圖為市民日前冒著大風雪在曼哈頓街頭行走。(Getty Images)

紐約市 疫情 華人

上一則

華男深夜散步 突遭栽贓偷信 被開法院傳票

下一則

兆彩、勁球獎金破4億 華人再燃發財夢

延伸閱讀

員工染新冠 紐約杭特山滑雪場關閉 周五重開

員工染新冠 紐約杭特山滑雪場關閉 周五重開
紐約市公職人員在線申請 今日重啟

紐約市公職人員在線申請 今日重啟
選票中文翻譯錯誤恐投無效票 紐約市議員參選人黃敏儀籲選舉局改善

選票中文翻譯錯誤恐投無效票 紐約市議員參選人黃敏儀籲選舉局改善
紐約州首例變種病毒 英國來客傳染！ 葛謨要求聯邦強制檢測外來客

紐約州首例變種病毒 英國來客傳染！ 葛謨要求聯邦強制檢測外來客
民主黨料重掌參院 葛謨：將推動體育博彩和娛樂用大麻合法化

民主黨料重掌參院 葛謨：將推動體育博彩和娛樂用大麻合法化
教會學校致信市府：公校接種疫苗時 應囊括在內

教會學校致信市府：公校接種疫苗時 應囊括在內

熱門新聞

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬6648例 死亡增161人

2021-01-06 21:30
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效