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1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

法拉盛公車道 華人啞巴吃黃連

紐約客談
因華人商家向市交通局提出訴訟，日前市交通局樹立禁止私家車進入緬街的車牌都被黑色塑料袋擋住。(記者牟蘭／攝影)
因華人商家向市交通局提出訴訟，日前市交通局樹立禁止私家車進入緬街的車牌都被黑色塑料袋擋住。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛市中心公車專用道計畫飽受爭議，但市府去年強行推進，社區商家憤而提告，但日前被法官駁回，公車道依原計畫實施；華人對市府的一意孤行和罔顧民意深感失望，但如今只能犧牲自己，為市府這份「善心」計畫買單。

為阻擋這項計畫，華人商家聘請前華裔法官伍元天打法律戰，向紐約州高等法院提起訴訟，法官隨即頒布一個月的臨時限制令，讓社區一度以為曙光在前；不料法官還是駁回禁制令，讓法拉盛華社空歡喜一場。

很難說法官的裁決明顯不公，他只是依照法律程序和標準行事，認為原告所稱緬街公車道計畫實施後、將導致周邊路段堵塞等弊端，只是基於推斷，並無充分證據，因此判定在新冠疫情前做了幾份民調的市交通局勝出。法官無需了解法拉盛，他只要依法裁決，這結果，讓人無法辯駁。

可是法官大人，疫情前所做民調所反應的狀況，豈能與疫情爆發後的情形相提並論？疫情前的法拉盛市中心車水馬龍，疫情開始後商家門可羅雀，大批商家倒閉、無數商家苦撐；公車道實施後，私家車進不來，法拉盛的商家還有活路嗎？

市府將曼哈頓14街公車道的做法，強加到人口密集的法拉盛，無異於「橘生淮北為枳」的翻版，打著為190萬乘客提供便利的高調，犧牲的卻是商家及開車族的利益。

華人多次走上街頭反抗法拉盛公車道計畫，但市府置若罔聞，交通局在多場研討會中「自說自話」，只羅列支持者的數據，對反對者視而不見，既不解答商民的擔憂，也不給出替代方案，一心強推這個「福祉」，這是如假包換的「假民主」。

法拉盛 疫情 華人

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