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紐約市在線公務員考試 申請

記者黃伊奕／紐約報導

紐約市管理服務局(DCAS)6日已發布了1月在線公務員考試申請時間表，希望成為汽車服務工(automotive service worker)、犯罪分析師(crime analyst)、甲板水手(deckhand)等公職人員的民眾可提交申請。

疫情紐約市管理服務局每月舉行的公職考試此前被叫停，該局於6日推出在線考試，提供考試職位有關的公職人員完成申請。

市府所轄80個機構中，雇有10萬名職員，其中大部分職位招聘必須參加考試，申請費從40元到101元不等，一般考試完成後，通常需要九至12個月，才為考試通過者建立合格人員名單，然後由市府各機構遴選雇用。

所有原定於2020年3月16日至2020年12月31日截止的考試合格者名單，將自動延長一年；原定於2021年1月1日至2021年12約31日截止的警察、警察通信技術人員、交通執法人員和學校警校考試合格者名單，也將自動延長一年。

有意申請的民眾，可通過DCAS在線申請系統(OASys)提交相關資料，網址：www.nyc.gov/examsforjobs；考試合格者名單狀況查詢，可發送電郵至：[email protected]

紐約市 警察 疫情

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