布碌崙18個社區委員會 鼓勵少數族裔加入

布碌崙社區委員會開放成員申請。（本報檔案照）

因疫情 導致社區委員會會議通過線上舉行，讓布碌崙 (布魯克林)社區委員會議的參與度大大提高；新一輪布碌崙18個社區委員會成員開放申請，並且鼓勵少數族裔新成員加入，華裔 民眾可抓緊機會。

布碌崙18個社區委員會成員申請將開放至2月12日，民選官員鼓勵新成員申請加入，布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)發聲明中指出，「現在我們比任何時候都希望看到更多人申請加入社區委員會，幫助這個城市從新冠肺炎疫情災難中恢復過來。」

布碌崙18個社區委員會包括負責日落公園的第七社區委員會、代表貝瑞吉、戴克高地的第十社區委員會、班森賀的第11社區委員會、羊頭灣的第15社區委員會，以及康尼島的第13社區委員會等；這些社區委員會代表的華裔人口眾多，但華裔成員卻不足。

各委員會通常由50名成員組成，部分由當地市議員或區長任命，也可自行申請並經過面試審核；兩年任期中，成員每個月需參加至少三次會議，會議內容通常包括土地使用、預算、交通、衛生、商家酒牌申請等內容。

凡是紐約市居民、居住或工作地點在有關社區內的16歲以上民眾，均可提交申請，民眾可登錄布碌崙區長網頁brooklyn-usa.org，或者布碌崙社區委員會網站https://www.brooklyn-usa.org/community-board-membership-application/，在2月15日之前提交申請，通過面試者將在4月1日上任。