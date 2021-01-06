我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

無證攤販占據法拉盛 小商家怒

記者牟蘭／紐約報導
法拉盛街頭出現販賣口罩、紙巾等各種物品的無照攤販。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭出現販賣口罩、紙巾等各種物品的無照攤販。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛布碌崙(布魯克林)8大道等華裔聚居社區，自疫情爆發後，湧現「擺攤潮」，常因堵塞交通、亂扔垃圾，遭到商民投訴；紐約市警去年已無權向無證攤販開罰，只能要求違規占用路段攤販離開，15日起攤販的執法權移交至只有約200名員工的市消費者與勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection)執行，引起小商家對未來經營擔憂。

在緬街經營中藥店與奶茶店的莊振輝5日表示，疫情爆發後，法拉盛街頭出現大量無證攤販，他們因無需支付房租，以「價格優勢」搶走店面商家的大量客源；他說，這些無證攤販常常堵塞交通，亂扔垃圾，他曾多次撥打311投訴，但根本無人受理。

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧說，合法攤販需要市府多個部門批准才能拿到執照，疫情爆發後，當地湧現90%攤販都是無證經營，以不公平的價格戰，搶占小商家的市場。

針對市府將攤販的執法權15日移交至市消費者與勞工保護局執行，余鈿崧表示擔憂；他說，該部門只有約200名左右的執法人員，而全市有上萬個小攤販，只會讓情況越來越遭，小商家的生意再次受到重創。

莊振輝補充，近期曾有多個正規經營的小商家，因不符合市府的防疫規定，被市消費者與勞工保護局等部門開出罰單；但當局卻對街頭的無證攤販視而不見，實行「雙重標準」，讓小商家的生意雪上加霜。

居住在布碌崙的紐約親子互助會負責人黃妮可表示，由於8大道附近沒有專門負責清潔工，攤販湧入後，當地出現越來越多的垃圾，只能由志工清掃，保證社區清潔；她說，無照攤販亂丟垃圾、占用人行道，導致路人在狹窄的街道上根本無法保證社交距離，成為防疫漏洞，致使當地陽性率日益增加。

黃妮可還說，法拉盛與布碌崙8大道街頭還常出現華裔民眾擺攤販賣救濟糧，一些領取救濟糧的民眾因領取過多或不喜歡部分食品，甚至亂扔在街頭，導致部分福利機構對食品分發變嚴，讓有需要的人無法領取。

法拉盛轄區市警109分局表示，因為市府去年的新規，警察已無權向無證攤販開罰，警員接到投訴後，只能要求占用路口或消防栓的攤販離開，根本無法杜絕這些無證人員擺攤；109分局稱，15日後針對無證攤販執法已不屬於警方範疇，警員只能協助市消費者與勞工保護局人員執法。

法拉盛街頭出現販賣各類商品的攤販，引起合法小商家不滿。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭出現販賣各類商品的攤販，引起合法小商家不滿。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭出現販賣口罩、紙巾等各種物品的無照攤販。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭出現販賣口罩、紙巾等各種物品的無照攤販。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭出現販賣螃蟹的無照攤販。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭出現販賣螃蟹的無照攤販。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭出現販賣各類商品的攤販，引起合法小商家不滿。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛街頭出現販賣各類商品的攤販，引起合法小商家不滿。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 勞工 布碌崙

上一則

預定200劑疫苗 華人診所：根本不夠

下一則

私家車進不來了！緬街公車專用道將實施

延伸閱讀

私家車進不來了！法官駁回緬街公車專用道訴訟

私家車進不來了！法官駁回緬街公車專用道訴訟

入竊法拉盛診所 非洲裔男子遭通緝

入竊法拉盛診所 非洲裔男子遭通緝
陳侃牙醫博士診所全面牙科注重質量 人工植牙

陳侃牙醫博士診所全面牙科注重質量 人工植牙
法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因
確診破百萬 紐約市接種率奇低 法拉盛、日落公園等地陽性率超高

確診破百萬 紐約市接種率奇低 法拉盛、日落公園等地陽性率超高
法拉盛通靈山人疫情中照常營業為有緣人預測牛年運程指點迷津

法拉盛通靈山人疫情中照常營業為有緣人預測牛年運程指點迷津

熱門新聞

第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

2020-12-30 11:38
紐約預計12月31日晚間開始降溫，多地接下來將迎來大雪、雨夾雪的天氣預警。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來數天將迎接暴風雪

2020-12-31 16:35

1張圖／紐約州確診新增1萬2666例 死亡增149人

2021-01-05 21:00
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說