無證攤販占據法拉盛 小商家怒

法拉盛街頭出現販賣口罩、紙巾等各種物品的無照攤販。(記者牟蘭／攝影)

皇后區法拉盛 與布碌崙 (布魯克林)8大道等華裔聚居社區，自疫情爆發後，湧現「擺攤潮」，常因堵塞交通、亂扔垃圾，遭到商民投訴；紐約市警去年已無權向無證攤販開罰，只能要求違規占用路段攤販離開，15日起攤販的執法權移交至只有約200名員工的市消費者與勞工 保護局(Department of Consumer and Worker Protection)執行，引起小商家對未來經營擔憂。

在緬街經營中藥店與奶茶店的莊振輝5日表示，疫情爆發後，法拉盛街頭出現大量無證攤販，他們因無需支付房租，以「價格優勢」搶走店面商家的大量客源；他說，這些無證攤販常常堵塞交通，亂扔垃圾，他曾多次撥打311投訴，但根本無人受理。

法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧說，合法攤販需要市府多個部門批准才能拿到執照，疫情爆發後，當地湧現90%攤販都是無證經營，以不公平的價格戰，搶占小商家的市場。

針對市府將攤販的執法權15日移交至市消費者與勞工保護局執行，余鈿崧表示擔憂；他說，該部門只有約200名左右的執法人員，而全市有上萬個小攤販，只會讓情況越來越遭，小商家的生意再次受到重創。

莊振輝補充，近期曾有多個正規經營的小商家，因不符合市府的防疫規定，被市消費者與勞工保護局等部門開出罰單；但當局卻對街頭的無證攤販視而不見，實行「雙重標準」，讓小商家的生意雪上加霜。

居住在布碌崙的紐約親子互助會負責人黃妮可表示，由於8大道附近沒有專門負責清潔工，攤販湧入後，當地出現越來越多的垃圾，只能由志工清掃，保證社區清潔；她說，無照攤販亂丟垃圾、占用人行道，導致路人在狹窄的街道上根本無法保證社交距離，成為防疫漏洞，致使當地陽性率日益增加。

黃妮可還說，法拉盛與布碌崙8大道街頭還常出現華裔民眾擺攤販賣救濟糧，一些領取救濟糧的民眾因領取過多或不喜歡部分食品，甚至亂扔在街頭，導致部分福利機構對食品分發變嚴，讓有需要的人無法領取。

法拉盛轄區市警109分局表示，因為市府去年的新規，警察已無權向無證攤販開罰，警員接到投訴後，只能要求占用路口或消防栓的攤販離開，根本無法杜絕這些無證人員擺攤；109分局稱，15日後針對無證攤販執法已不屬於警方範疇，警員只能協助市消費者與勞工保護局人員執法。