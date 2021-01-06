憂紓困金沒了 布碌崙民眾銀行排長龍忙領現

許多布碌崙民眾在銀行門口排隊提領紓困金。（記者黃伊奕／攝影）

許多民眾已收到聯邦發放的600元紓困金 ；儘管此前專業人士釋疑，紓困金「給你了就是你的」，但仍有不少民眾聽信謠言，擔心發放的紓困金沒了，或者影響其他福利 ，連日來在銀行門口取錢的人大排長龍。

布碌崙 (布魯克林)8大道幾乎所有銀行門口在4日與5日都出現排隊狀況，其中包括一些耆老，他們不會使用電腦或手機軟件查詢新一輪600元紓困金是否到帳；但也有不少人是擔心救濟金會莫名從銀行帳戶上消失不見，即使冒著感染病毒的風險、在寒冬中等待數小時，也要先取走紓困金，落袋為安。

布碌崙林女士指出，這幾天微信上有關紓困金的謠言滿天飛，一些人稱如果不及時領取該筆紓困金，將會影響原本的糧食券等福利；還有一些人稱，如果此前有政府欠款或者銀行欠款，會被凍結紓困金，「所以大家都急忙跑去銀行排隊取錢，生怕錢飛了。」

中美會計師協會會長樂艷林與李捷緒強調，紓困金不會影響民眾現有任何福利的申請，國稅局、債權人也不能以任何理由追討該筆金額，即使是政府系統錯誤發放也不會追回；符合領取資格但仍未收到該筆金額的民眾，可在2021年報稅時向政府追討。

該筆紓困金將發放至15日，政府會直接將款項打入個人銀行帳戶，或者郵寄支票，郵遞需要花費數天時間；如果民眾仍未收到，應耐心等待，或者登錄網站IRS.gov/GetMyPayment，查詢紓困金是否發出。