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調查：紐約近1/4房客付租金有困難

記者朱蕾／紐約報導
房產經紀表示，紐約市租房市場已受到禁止迫遷令等政策的影響。(記者朱蕾／攝影)
房產經紀表示，紐約市租房市場已受到禁止迫遷令等政策的影響。(記者朱蕾／攝影)

房地產公司PropertyNest發布最新紐約市租戶調查報告指出，近四分之一的受訪者表示新冠疫情期間支付房租有困難，超過6%的人知道自己面臨遭迫遷的風險，但對此無能為力。

PropertyNest日前對紐約市1000名租戶進行問卷調查，報告顯示，76.9%的受訪者表示，迫遷令暫停與否，不會影響他們的生活狀況；23.1%的受訪者表示疫情期間支付房租有不同程度的困難，紐約市約有540萬名租房者，這一比率相當於約125萬名租客；6.3%的人知道自己有遭迫遷的風險，但沒有任何應對計畫，此類租戶中，18至24歲占比最大；還有1.8%的受訪者表示，他們在2020年已經被房東逼遷。

該公司創始人兼執行長Ruth Shin表示，6.3%的受訪者、相當於34萬紐約租戶遭迫遷後沒有後備計畫，這將成為一個嚴重的問題。

紐約州在去年底反逼遷令適用期到期前，通過「新冠緊急預防驅逐和止贖法案」，規定疫情期間停止驅逐租客，同時也確保業主在受到疫情影響遭遇困難時，不會被迫拿房產做抵押。

調查報告指出，在該法案下，若租客遭遇與疫情有關的經濟或其他困難，只需向房東或法院提交陳述困難的聲明書，就可避免迫遷；但這讓有些房東擔心，沒有經濟困難的房客也會利用此新規拖欠房租。

報告也指出，長期的禁止迫遷等法案並不能根本解決房客和房東的住房及收入問題，未來允許房東逼遷房客時，房東也幾乎沒有機會彌補之前的房租損失。同時，有迫遷紀錄的房客，再租房時會非常困難。

房產經紀陳梅說，已持續一段時間的禁止迫遷令已經對紐約租房市場帶來一定影響，現在紐約很多華人房東在挑選房客時非常謹慎，寧可空置也不願租給不是完全滿意的租客；租房市場上對租客的標準也在暗暗提高。

紐約市 房東 疫情

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