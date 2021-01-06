郵遞區號阻店面貸款 紐約市府允對話解決

針對郵遞區號導致華埠商家無法申請貸款，多瑞斯表示，目前已經在和商家聯絡，希望能解決問題。(截自線上講座畫面)

紐約市府與市小商業服務局(SBS)去年11月提出全市中低收入 社區店面貸款 (NYC LMI Storefront Loan)援助計畫，不過華埠 社區部分店家因郵遞區號被畫分在高收入社區中，不符合申請資格；市小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)5日參加線上講座時表示，已與商家聯絡、開啟雙方對話，希望透過積極溝通解決問題。

市小商業服務局5日與多個市府單位在線上舉辦講座，介紹政府對小商家業者提供的各項資源，有與會者針對全市中低收入社區店面貸款詢問；由於該貸款以郵遞區號來審查申請資格，而華埠隸屬10002和10013兩個郵遞區號，10002郵遞區號符合申請資格，但位於郵遞區號10013內的小商家，因與高收入的蘇活區(Soho)、翠貝卡(TriBeCa)同範圍，不符合申請資格。

多瑞斯表示，該局已經收到部分來自華埠10002郵遞區號小商家的貸款申請，同時也正在與10013郵遞區號內的小商家及社區組織溝通，也會逐個登門造訪、了解個別情況，為需要幫助的小商家提供資源。

另外，市府針對餐館業者設置戶外用餐的規定細則太多，有餐館業者不清楚相關規定，屢屢遭罰，對此多瑞斯說，該局有提供免費線上合規諮詢服務，約一小時的諮詢過程中，市小商業服務局專員將對餐廳進行調查並查找違規情況，為業者提供潛在違規問題清單，方便業者針對性題改善；多瑞斯強調，在諮詢過程中，業者不會因違規遭罰。

業者只需要使用有麥克風和攝影鏡頭的通信設備、WiFi等網路服務，就可以參與諮詢服務；餐館業者可以上https://www.surveymonkey.com/r/TWBPMK6填寫申請表，或致電(888)SBS-4NYC(4692)安排免費線上合規諮詢；多瑞斯鼓勵，業者都在為冬天戶外用餐增添保暖設備時，應多多利用該資源，才不會多花冤枉錢。