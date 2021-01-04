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「你吃了嗎」 華埠商改區推春節暖心計畫

記者顏嘉瑩╱紐約報導
華埠商業改進區將於農曆年間以華人常見的問候語「你吃了嗎？」為宣傳標語，向外界傳達社區暖心訊息。(記者顏嘉瑩╱攝影)
華埠商業改進區將於農曆年間以華人常見的問候語「你吃了嗎？」為宣傳標語，向外界傳達社區暖心訊息。(記者顏嘉瑩╱攝影)

以華人常見的問候語「你吃了嗎？」為宣傳標語，曼哈頓華埠商業改進區為了推廣華人文化、提醒民眾華埠有許多美食，並且在節日關懷他人，計畫將在今年春節期間推出主題宣傳活動，並通過網路發起創意征集，讓更多人能認識華埠社區。

華埠商改區執行總監陳作舟3日受訪時表示，華埠人口外移嚴重，在疫情之下沒有了附近的上班族、觀光客等客源，小商家受到的衝擊更大；為了幫助小商家，商改區計畫在2月中推出活動「你吃了嗎？」，來幫助宣傳社區；活動旨在宣揚中華文化，並提醒民眾記得華埠的美好、傳達溫暖。

雖然疫情期間有許多藝術家、社區人士在華埠進行創作，以吸引民眾，不過陳作舟表示，社區需要一個統一的訊息，共同向外界宣導社區的正面、溫暖訊息，讓全紐約市都看得到。

陳作舟說，華人習慣以問對方「你吃了嗎？」來表達關懷，藉著該活動，也可以教導非華裔族群有關華人的文化、學習中文，並提醒大眾，在華埠和小義大利社區有各式美食等；陳作舟也說，疫情期間有許多人面臨失業、經濟困難，詢問「你吃了嗎？」則可以表達對這些人的關懷、分享溫暖等，以正面的能量開啟2021年。

陳作舟表示，目前該活動預計將在網路上舉行，屆時活動期間，民眾可以上網提供有創意的一段話，包括華埠商改區在內的主辦方則會選出獲勝者，將話印出來貼在華埠社區。

由於紐約市有許多空置店面，在華埠也看到眾多店家拉閘關門，陳作舟說，那些印出來的話也會貼在鐵閘上，除了讓行人看見，也等同在為店家打氣，希望疫情和緩後他們能夠再次拉開鐵門，迎接客人。

陳作舟也說，過節後紐約市疫情恐將再現高峰，活動主要是想提醒大眾，記得華埠的美好，並且在節日期間，傳達來自社區的溫暖訊息。

華埠 紐約市 疫情

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