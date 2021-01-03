州參議員提案 禁止逼遷小商家

州參議員提案，禁止逼遷小商家和法拍商家店面。（記者金春香╱攝影）

繼州長葛謨(Andrew Cuomo)簽署行政令將禁止房東逼遷令延長至今年5月1日後，州參議員卡普蘭(Anna M. Kaplan)繼續在參議會介紹「禁止驅逐和法拍小商家店面」提案，以確保紐約州 小商家在今年5月1日前，也不會被逼遷或被迫拿房產做抵押。

州參議會商業、經濟發展和小商業委員會主席卡普蘭表示，州府剛剛通過歷史性法案「新冠緊急預防驅逐和止贖法案」，疫情 期間保護租客不被逼遷、屋主不受到房屋被法拍風險，紐約也要保證小商家同樣受到保護，「小商業是社區和州內經濟發展的骨幹，我們要確保給予他們在疫情期間繼續生存和發展的機會，而不是讓他們飽受隨時可能會永久關門的威脅。」

該提案提供了一份「困難聲明」表格，店面員工在100人以下、因新冠疫情面臨財政困境的的小商家租戶，可以將該表格提交給房東或法院，以避免被逼遷，該聲明表格在今年5月1日前有效。

另外提案也保護小商業業主免受店面被法拍或被出售稅收留置權(Tax Lien)，小商業業主可向貸款 公司、當地房屋評估員或法院提交困難聲明表格，說明自己因疫情期間失去收入或收入驟減，而無法支付貸款或地稅。

此外，提案還保護小商業業主不會因無法及時償還貸款，而得到負面信用報告。