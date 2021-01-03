「親愛的2021年」 布碌崙社區設許願牆

社區在布碌崙設立一個「親愛的2021年」(Dear 2021)紀念牆，歡迎民眾寫下新年寄望。(記者顏潔恩╱攝影)

去年新冠肺炎疫情 肆虐全球，在新的一年大家無不希望疫情能隨著2020年一起結束；布碌崙 (布魯克林)一名藝術家聯合當地組織在公園坡(Park Slope)設立一面「親愛的2021年」(Dear 2021)許願牆，歡迎民眾寫下新年願望，共同傳遞正能量。

「親愛的2021年」紀念牆日前由藝術家巴多羅邁(Caty Bartholomew)聯合社區組織GreenSpace、5大道商改區 (5th Avenue BID)共同設立，建在5大道交President街處；主辦方在街邊擺放供民眾書寫的五顏六色馬克筆，以及用來寫願望的小木牌，義工們在現場鼓勵路過的民眾稍作停留，寫下對2021年的寄望，最後掛在圍欄上。主辦方指出，這些小木牌防水又防雪，希望可以盡最長時間保留他們。

紀念牆上已掛著近百個木牌，大多數民眾的願望都與新冠疫情脫不了關係，「親愛的新的一年，我為你準備了好多的計畫，我們一起完成吧！」、「2021請對我們大家都好一點！」、「讓我們一起帶著歡樂、愛與和平前進吧！」；現場也有很多小朋友在父母的幫助下寫下新年願望，路過的民眾互相獻上祝福「新年快樂」，場面十分溫馨。

「我覺得這是個很好的機會，讓人們心存希望看待未來，並思考一下自己的目標。」巴多羅邁表示，將願望放在紀念牆上，大眾可分享彼此的訴願，共同期許一個美好的未來，並促進人與人之間的凝聚。

5大道商改區執行董事Mark Caserta則表示，許多商業難抵疫情而關閉，但好消息是儘管失去32個店鋪，還是迎來了37個新店，這對經濟而言是值得開心的現象；而他想給社區民眾傳達的願望，就是希望大家可以支持本地商店，為復甦經濟獻一分力。