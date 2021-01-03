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華埠商改區攜手建築公司 捐電暖氣給餐館

記者顏嘉瑩╱紐約報導
羅克韋爾集團日前捐19台電暖氣給華埠餐館。(記者顏嘉瑩╱攝影)
羅克韋爾集團日前捐19台電暖氣給華埠餐館。(記者顏嘉瑩╱攝影)

冬日氣溫低，戶外用餐的經營備極艱辛，建築設計公司近日送愛華埠，捐贈電暖氣給多家餐館使用，還聘請專業人員，為餐館拉電線，確保使用合規；華埠商改區也購入了60台左右的電暖氣，免費提供給餐館使用，讓顧客寒冷冬日裡在戶外用餐時可以保暖。

建築設計公司羅克韋爾集團(Rockwell Group)去年7月曾募資，為曼哈頓華埠勿街(Mott St.)商家打造戶外用餐座的，日前再捐19台電暖氣，給莫斯科街(Mosco St.)以南的多間華埠餐館使用。

工作室負責人及資深合夥人Matthew Winter表示，去年7月協助設計戶外用餐空間時，當時天氣好，整個空間以開闊、通風為主，增加顧客戶外用餐的體驗，「但我們不知道疫情會延續這麼長時間」；如今冬天變冷，該集團也再次集資，提供19台電暖氣給華埠餐館。

Winter說，除了華埠，該集團已在全市幫助十個社區打造戶外用餐座，也會繼續捐電暖氣給這些受益餐館，幫助他們能夠撐過這個冬天；「我們也鼓勵大家集資，幫助更多餐館。」

華埠商業改進區執行總監陳作舟則說，光是要幫餐館裝電暖氣，商改區就和羅克韋爾集團來回溝通好幾個月，由於安裝電暖器需要確定插座不會超載，進而引發火災，「我們一間一間餐館去看，看哪裡能夠拉電到外面，花了不少時間。」

除了羅克韋爾集團提供的19台電暖氣，陳作舟表示，華埠商改區也購入了60台左右的電暖氣，免費提供給餐館使用，幫助餐館能夠為顧客保暖。

Winter鼓勵民眾捐款，以購買更多電暖氣協助餐館，詳情可上https://www.rockwellgroup.com/projects/dineout-nyc查詢。

華埠商改區購買了約60台電暖氣，免費提供給餐館使用。(華埠商改區提供)
華埠商改區購買了約60台電暖氣，免費提供給餐館使用。(華埠商改區提供)
電暖氣在寒冷的冬天裡為用餐顧客保暖。(記者顏嘉瑩/攝影)
電暖氣在寒冷的冬天裡為用餐顧客保暖。(記者顏嘉瑩/攝影)

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