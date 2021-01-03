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加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

助遊民食物冰箱遭毀 議員發起募捐

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛街頭的遊民只能依靠紙箱取暖，度過這個寒冬。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛街頭的遊民只能依靠紙箱取暖，度過這個寒冬。(記者牟蘭╱攝影)

疫情爆發後，街頭遊民數量也激增，善心人士在街頭放置裝有食物的冰箱供弱勢民眾取用，但被發現冰箱被破壞、食物也被洗劫一空；近日天寒還有遊民露宿街頭而慘死，被清潔局員工以裹袋收走遺體。

法拉盛社區守望互助隊隊長朱立創2日表示，近期走訪街頭時，他曾親眼目睹市府的工作人員用裹屍袋收走街邊露宿者，也看見市清潔局(DOS)的工作人員疑因遊民染疫，「全身武裝」消毒他們曾生活的街道。

朱立創表示，疫情爆發後，大學點大道、39大道、王子街以及緬街等地出現華裔遊民的身影，這些遊民一度在疫情高峰期露宿街頭，甚至沒有口罩防疫；他說，一些遊民雖然熬過第一波疫情來襲，但天氣日益嚴寒，近期暴雪、暴雨肆虐紐約，遊民只能在自己搭製的紙箱中度日。

朱立創對遊民處境深感擔憂，期盼他們能進入遊民所，或借住親友家中，能有一瓦遮頭，熬過第二波疫情與這個寒冬。

除了法拉盛外，東艾姆赫斯特的遊民問題也日益嚴重，為了幫助弱勢群體儲備食物，善心人士在街頭放置冰箱供這些遊民使用；但根據州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)2日的推特，放置在戶外的冰箱被他人破壞，裡面的食物也被洗劫一空，「我的心碎了」。

拉莫斯隨即在網上發起募捐，期盼社區善心人士捐款來修理冰箱並儲存更多食物；她說，社區有許多弱勢居民需要這些食物過冬，即使一點捐贈，也會幫助他們度過艱難時刻。

根據遊民聯盟近期統計，疫情導致紐約遊民問題更加嚴重，去年10月就有2萬名遊民住在收容所；為防止疫情擴散，市府曾花費3億元，將這些遊民安置在昂貴的酒店，但並未有效處理遊民問題，反而導致人數不斷增加，近期市府再次轉移遊民至酒店的計畫，遭到皇后區居民反對。

拉莫斯在推特上稱，放置在戶外的冰箱被他人破壞，裡面的食物也被洗劫一空。(取自拉莫...
拉莫斯在推特上稱，放置在戶外的冰箱被他人破壞，裡面的食物也被洗劫一空。(取自拉莫斯推特)

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