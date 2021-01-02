新紓困上路 華裔失業者盼曙光

第二輪紓困上路，華裔失業者「盼曙光」。(美聯社)

新年伊始，許多紐約民眾陸續收到了600元紓困金 ，雖然此前一輪紓困案中的失業金已於上周到期，但州勞工廳表示，新一輪紓困金提供的失業金將於下周發放；一名華裔失業者說，每周300的失業金意味著「期待曙光」。

郭爽是一名化妝師，他表示，去年3月疫情 開始時，眼睜睜看著已經排滿的工作在72小時內被取消殆盡。

慶幸的是，去年3月通過的紓困法案的對象，包括像郭爽一樣的零工或獨立工作者，他們每周能領到一些現金補助，通常這些人是沒有資格申請失業保險的。

而曠日持久的第二輪紓困法案終於在近日通過，紐約州 表示，1月3日起至3月14日那一周，失業民眾可繼續獲得每周300元聯邦流行病失業補償(Federal Pandemic Unemployment Compensation)，另外還可獲得聯邦疫情失業補助(Pandemic Unemployment Assistance)或疫情緊急失業補償(Pandemic Emergency Unemployment Compensation)。

紐約市事務中心(Center for New York City Affairs)經濟和財政政策總監帕洛特(James Parrott)表示，估計大約有600萬到700萬紐約居民獲得聯邦失業救助，如果不能延長這些福利，許多人會因此倒楣。

對於定期領取失業救濟金的紐約人來說，根據延長救濟金(EB)計畫，民眾仍然有資格領取20周救濟金；但現在隨著新一輪紓困法案的通過，紐約州的居民有資格在EB計畫額外20周的基礎上再延長11周。

除此之外，失業保險申領者每周還將額外獲得300元，雖然金額只有前一輪經濟援助的一半，但仍然對失業者有所幫助。

郭爽表示，自己對一切開銷都控制好預算，這額外的300元失業金以及當日進帳的600元紓困金，她計畫支付房租、帳單以及信用卡的最低還款額度；「這意味著還能讓我撐一段時間，期盼等到疫苗普及後，經濟回暖的曙光。」為節省支出，郭爽已經從曼哈頓搬到布碌崙(布魯克林)。

經濟分析者指出，由於疫情持續，預計到2022年紐約州將出現590億元的財政缺口，紐約市未來四年也預計會面臨132億元的預算短缺。