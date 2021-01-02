布碌崙8大道生意冷 盼服務、餐飲業盡早打疫苗

今年元旦人們擔心病毒傳染，只有零星顧客取了餐食就走。(記者顏潔恩／攝影)

2021年元旦，布碌崙(布魯克林)8大道商業街的生意，幾家歡樂幾家愁。金皇廷酒樓負責人陳善莊表示，可能是這兩天民眾領取了紓困金，盆菜在元旦日賣得比之前還好，他很開心在疫情 下能為華人家庭帶來美食享受，讓他們更美滿地迎接新一年；但也有不少華人超市 和中餐館 業者表示，因外州人沒回紐約市，加上禁止堂食，生意比往年冷清許多。

陳善莊表示，希望政府在為前線醫護人員注射疫苗之後，能將接下來的一批疫苗，提供給服務、餐飲行業的必要行業員工，讓他們能可以更安全的接觸客人。

8大道商業街因新冠疫情惡化，生意普遍比往年冷清，包括華人超市、中餐館在內的業者均表示，今年因外州人士沒返回紐約，加上禁止堂食，生意大受影響；業者期許新的一年病毒盡早消散，人們可以摘下口罩，回歸昔日正常生活。

老五海鮮超市業者陳文欽表示，在外州經營餐館的華人往年這時候都會返回紐約，買海鮮回去做生意或是自家煮上一頓美食，但今年受到疫情影響，許多人都沒回來；不僅如此，當地中餐館因堂食服務遭禁止，向超市取得的貨量也減少許多，他估計元旦的銷量比起往年同期下降至少40%。

陳文欽說，一整年經濟受到衝擊，造成顧客的購買力不足，改選價位更便宜的食材，海鮮需求量因而減少；「希望疫情能趕快過去，大家也不會那麼累，每天要戴著口罩那麼悶熱。」陳文欽表示，各行各業都損失不少，希望壞運可以隨著2020年結束而過去，全新的一年大家都有好的展望。

在8大道經營中餐館的林錚表示，生意銷量完全不能和疫情前相比，過去元旦許多人會到餐館堂食並帶外賣，但今年所有人都擔心病毒傳染，只有零星顧客取了餐食就走，氣氛不比從前熱鬧。

「唯一的希望就是疫情早日結束，那麼一切就會恢復正常。」林錚表示，現在為了安全防疫，他和員工還需錯開時間上班，希望這種日子能盡快過去，大家可以開心聚在一起。