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紐約中華公所致函白思豪 促凍漲地稅

記者金春香／紐約報導
中華公所致函白思豪市長建議凍結地稅增長 。（記者金春香／攝影）
中華公所致函白思豪市長建議凍結地稅增長 。（記者金春香／攝影）

華埠各商戶、租戶及房東業主在過去一年面臨巨大經濟困難，卻仍背負高昂地稅，紐約中華公所日前再次致函市長，要求凍結地稅增長，允許推遲、分期支付地稅，讓華埠商戶和業主度過疫情難關；也有商戶理解房東地稅壓力，選擇堅持續租營業，攜手度過難關。

中華公所主席于金山表示，公所近月來多次與政府單位及民選官員討論地稅的建議，已獲得部分回應，他再次致函市長，指出雖然地稅遲交罰款從之前的18%減至7.5%，但從2019年至2020年地稅漲幅仍高達14%，市府應當凍結地稅增長，2020年至2021年的地稅應保持現狀。

此外信函中要求市府允許在華社擁有樓宇的僑團及小業主推遲支付地稅，或以分期付款方式減輕負擔；另外在疫情未結束前，應取消遲付罰款，且市府也應暫停未納地稅就沒收房產的威脅。

華埠勿街(Mott St.)有四分之一的店鋪為華人社團擁有，但一些店鋪受疫情影響不續租，讓靠房租賴以維生的社團財務發生困難。

除社團外，其他房東也同樣面臨巨大地稅壓力，有些店鋪理解房東的苦衷，選擇持續營業、大家並肩作戰；如勿街58號的禮品店，店主李女士1日表示，此前店面月租金要1萬元，房東心善，去年給他們降租，而她也理解房東要擔負巨額地稅，本可關門解約的她選擇堅持開店，「商品能賣多少就賣多少，困難總會過去的。」

中華公所還要求市府延長煤氣管檢查及換新規定，日前市議會已通過相關提案，給予業主延長半年以上時間來完成相關作業。

房東 華埠 疫情

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