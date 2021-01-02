慶元旦 紐約中華公所允加倍為社區爭權益

李光章(左五)向109年雙十國慶活動的有功團體頒發了中華民國僑委會委員長的感謝狀。（記者金春香／攝影）

紐約中華公所1日在中山紀念堂舉行中華民國110年開國紀念慶祝會，中華公所主席于金山表示，2020年雖是艱難重重的一年， 但大家終於挺了過來， 展望2021年希望帶來新希望與好運。

于金山表示，每年元旦中華公所都會舉辦慶祝中華民國開國紀念活動，緬懷孫中山先生建國的艱辛； 在公所現存的歷史文檔中仍然能找到1912年首次舉辦開國慶祝會的手寫紀錄， 該手稿清楚記錄了1912年元旦慶祝會當天，僑社致賀電給就任中華民國臨時大總統的孫中山的細節，包括對當時紐約華僑歡欣鼓舞的描述。

于金山說，2020年3月他剛上任不久，全美就爆發新冠疫情 ，雖然封城帶來很多困難，但他感謝公所同仁在疫情期間仍堅守崗位，持續為社區提供服務；其中包括與Rethink Food合作，在華埠 連續兩個月派發免費餐盒給長者居民，疫情初期出資自購防護用品，贈紐約市 警五分局及布朗士兩所醫院，疫情中期開始把各單位及愛心人士捐贈給中華公所的十萬餘份防護捐贈品，分發給社區組織、僑團及華埠小商戶使用。

于金山表示，新的一年中華公所將加倍努力為社區和僑胞爭取權益，繼續堅定反對華埠修建監獄，反對華埠現有的戒毒中心，以堅定立場支持市警，反對市府有意取消特殊高中入學考試、傷害亞裔學生公平獲得優質教育的權利，協助華埠茂比利街70號大樓重建工作順利開展。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，中華民國和美國華僑同胞百年來關係密切， 一直追隨著國父孫中山先生三民主義的理念，始終如一的支持中華民國的發展， 這份堅定的信念十分令人感動。

李光章說，過去一年全球各地飽受新冠疫情折磨，相信2021年將帶來新氣象和機會，早日恢復正常生活，大家都能安居樂業。

剛抵達紐約的新任紐約華僑文教服務中心主任陳永豐在現任主任黃正杰陪同下，也出席1日的紀念活動，當天也是他首次到訪中華公所。

中華公所特地準備感謝狀，感謝中華民國僑務委員會及紐約華僑文教服務中心補助中華公所八套電子設備； 李光章也向109年雙十國慶活動有功團體，頒發僑委會委員長的感謝狀，包括中華公所及屬下七大僑團。