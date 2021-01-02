另一個家 紐約華裔耆老盼照護中心早日重開

尹導(左五)向和美康成人日間護理中心贈送十箱蘋果，左四為謝怡禎，右二為孫寶珠。(記者牟蘭／攝影)

去年3月疫情 爆發後，紐約成人日間照護中心隨即關閉；一名華裔耆老1日表示，她不會英文，依親來美後，成人日間照護中心已成為自己的精神寄託，因中心關閉，擾亂了她的生活軌跡，她期盼盡快施打疫苗，中心能早日開放。

74歲孫寶珠1日前往成人日護中心，領取自己的新年禮物；她說，十餘年前，自己通過孩子依親移民美國 ，由於孩子工作繁忙，她也不會英文，生活一度非常枯燥，但加入成人日間照護中心後，生活變得豐富，不僅有了固定活動場所，還交到不少朋友。

但孫寶珠說，今年疫情爆發，中心關閉，她也不會使用智能電話與平板電腦，一度回到了剛來美國時的孤單生活；她表示，今年的新年願望是盡快施打疫苗，中心早日重新開放。

和美康成人日間護理中心的老闆謝怡禎表示，孫寶珠並非個例，許多新移民耆老已將成人日間中心當成另一個家；她說，從上午8時起到下午2時，長者在中心規律用餐、檢查血壓、血糖，並完成電腦、英文以及琴棋書畫等課程，但疫情爆發後，中心關閉，只能開展送餐與網絡授課兩種服務。

謝怡禎說，由於經費不足，考量許多長者不善於使用網絡，中心只開放部分網絡課程；她表示，新移民耆老的子女工作繁忙，即使佳節期間他們也一人生活，今年疫情爆發，耆老更是備感孤獨，她期盼成人照護中心早日重開，為長者提供交流平台。

參選法拉盛所屬第20選區市議員尹導表示，耆老是新冠肺炎的易感群體，今年疫情期間，許多長者被迫獨自慶祝新年；他當日贈送十箱蘋果給和美康成人日間護理中心，另向其他公益團體贈送十箱，祝願長者健康平安。