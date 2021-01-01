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日增3600餘例 長島重回疫情高峰

記者牟蘭／紐約報導
長島兩郡的病毒檢測陽性人數飆升，一天多達3600例；圖為長島的醫護人員在接受新冠疫苗。(Getty Images)
長島兩郡的病毒檢測陽性人數飆升，一天多達3600例；圖為長島的醫護人員在接受新冠疫苗。(Getty Images)

新年前夕，長島兩郡日增檢測陽性率再度飆升，截止12月31日，兩郡新增超過3600例確診，檢測陽性率達9.7%；兩郡郡長再次喊話當地居民，慶祝新年到來時，應戴口罩、保持社交距離並減少室內聚會，避免疫情再度惡化。

根據蘇福克郡衛生局消息，截止12月31日，蘇福克郡陽性率達10.5%，新增2016個病例，較12月1日4%的陽性率，染疫人數直線飆升；郡長貝隆(Steve Bellone)表示，確診人數激增，幾乎一夜之間使蘇福克郡回到了5月初，「節日季到來前我就表達了擔憂，現在長島正被第二波疫情肆虐」。

貝隆表示，僅一個月內，蘇福克郡的單日陽性率增加三倍，甚至高於疫情高峰期的新增病例；他再次呼籲當地居民減少節日期間的家庭聚會，戴口罩、保持社交距離，避免疫情再度惡化，「我們是唯一可以改變這些數據的人」。

納蘇郡的新增確診人數也再度飆升，郡長庫倫(Laura Curran)表示，12月31日的檢測陽性率達8.9%，新增1608例確診；雖較前一日10.5%的陽性率有所下降，但當地的住院治療確診患者較一個月前，增加了三倍，目前有684人住院治療，78人在加護病房急救，38人靠呼吸器維生。

庫倫說，日增陽性率的數字較一個月前幾乎增加了一倍，疫情朝不可控方向發展，再次呼籲民眾在新冠疫苗廣泛接種前，注意防疫，以避免學校與小商家再度關閉，「我們必須遵守防疫措施，避免新的一年疫情擴散，我督促居民以負責的方式慶祝新年，來迎接2021年的經濟復甦」。

根據州府數據，自秋、冬季以來，70%的染疫者來自小型的私人聚會；州長葛謨(Andrew Cuomo)直指小型私人聚會是傳播新冠病毒的溫床，一些民眾在節日季期間外出參與室內聚會，導致染疫人數直線飆升。

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