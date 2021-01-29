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禁趕令延長 皇后區商會主席批不顧房東死活

記者牟蘭／紐約報導
逾2000名民眾今年8月參與法拉盛遊行，他們要求公平房屋法規。(本報檔案照)
逾2000名民眾今年8月參與法拉盛遊行，他們要求公平房屋法規。(本報檔案照)

皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)在新年前夕投書媒體，為房東發聲，他說，許多房東為工薪階層，在疫情衝擊下失去工作收入，收取租金是僅有經濟來源，但州府日前延長「禁止房東逼遷令」(Eviction Moratorium)至2021年5月，讓這些小房東雪上加霜，希望政府也要保護房東利益。

「Queens Daily Eagle」12月31日報導，列奇以「紐約必須為因新冠受創的房東建立保護措施」(New York must create safeguards for landlords hurt by COVID crisis)為題，批評州府只管租客利益，不管房東死活，對經濟可能造成負面影響。

列奇表示，百年一遇的疫情今年重創全球經濟，而紐約市皇后區作為美國的震中之一，不僅失去了大量生命，還遭遇了自大蕭條以來最糟糕的經濟環境，「失業率居高不下，成千上萬小商家關門」。

對於州府延長了禁止房東逼遷令，列奇表示，這一法令無形中將再度傷害當地經濟發展；以皇后區為例，當地的房東並非富人，而是工薪階級與小商家，許多人在疫情期間失去收入，還要支付房產稅以及水電煤氣等電費，生活也很艱難。

列奇表示，如果租客不支付房租，房東將無法保養他們的物業、電路與殘舊的設施，將導致樓宇出現更多的安全問題，此外，水電與煤氣工人也將因此失去收入，造成經濟的惡性循環。

根據政府公布的數據，在今年，這些小房東仍有近10億元的地產稅尚未繳納，至明年1月4日，紐約的屋主需繳納137億元地產產稅；若這些房東無力交稅，紐約市的經濟將面臨災難性的打擊，公共安全、衛生系統、學校以及其他的公共服務都將無法正常運行。

列奇說，延長禁止房東逼遷令無法解決民眾付不起房租的根本問題，且法規的漏洞讓一些有能力支付房租的人鑽法律的空子；他舉例說，這項法令中不僅沒有要求租客提供任何收入困難的證據，甚至沒有給房東質疑租客無法交付房租的權利。

「沒有人願意別人流落街頭」，列奇補充，他理解州府延長禁止房東逼遷令的初衷，但他認為不能顧此失彼。

房東 紐約市 租客

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