禁趕令延長 皇后區商會主席批不顧房東死活

皇后區商會主席及執行總裁格列奇(Thomas J. Grech)在新年前夕投書媒體,為房東 發聲,他說,許多房東為工薪階層,在疫情衝擊下失去工作收入,收取租金是僅有經濟來源,但州府日前延長「禁止房東逼遷令」(Eviction Moratorium)至2021年5月,讓這些小房東雪上加霜,希望政府也要保護房東利益。

「Queens Daily Eagle」12月31日報導,列奇以「紐約必須為因新冠受創的房東建立保護措施」(New York must create safeguards for landlords hurt by COVID crisis)為題,批評州府只管租客 利益,不管房東死活,對經濟可能造成負面影響。

列奇表示,百年一遇的疫情今年重創全球經濟,而紐約市 皇后區作為美國的震中之一,不僅失去了大量生命,還遭遇了自大蕭條以來最糟糕的經濟環境,「失業率居高不下,成千上萬小商家關門」。

對於州府延長了禁止房東逼遷令,列奇表示,這一法令無形中將再度傷害當地經濟發展;以皇后區為例,當地的房東並非富人,而是工薪階級與小商家,許多人在疫情期間失去收入,還要支付房產稅以及水電煤氣等電費,生活也很艱難。

列奇表示,如果租客不支付房租,房東將無法保養他們的物業、電路與殘舊的設施,將導致樓宇出現更多的安全問題,此外,水電與煤氣工人也將因此失去收入,造成經濟的惡性循環。

根據政府公布的數據,在今年,這些小房東仍有近10億元的地產稅尚未繳納,至明年1月4日,紐約的屋主需繳納137億元地產產稅;若這些房東無力交稅,紐約市的經濟將面臨災難性的打擊,公共安全、衛生系統、學校以及其他的公共服務都將無法正常運行。

列奇說,延長禁止房東逼遷令無法解決民眾付不起房租的根本問題,且法規的漏洞讓一些有能力支付房租的人鑽法律的空子;他舉例說,這項法令中不僅沒有要求租客提供任何收入困難的證據,甚至沒有給房東質疑租客無法交付房租的權利。

「沒有人願意別人流落街頭」,列奇補充,他理解州府延長禁止房東逼遷令的初衷,但他認為不能顧此失彼。