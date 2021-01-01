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倒車糾紛 布碌崙2華男互毆濺血被捕

記者顏潔恩／紐約報導
警員和司機的家人正在交涉中。(記者顏潔恩／攝影)
警員和司機的家人正在交涉中。(記者顏潔恩／攝影)

一樁倒車糾紛竟然演變成嚴重肢體衝突，布碌崙(布魯克林)8大道12月31日上午，一名華男貨車司機倒車時，差點撞上一名黃衣華男，下車交涉過程中兩人大打出手；之後黃衣男疑似持刀攻擊，另一人則拿起木棍自保，轄區市警72分局警員趕到現場將兩人拘捕，黃衣男受傷送醫救治。

案件於31日上午10時30分左右發生在8大道4414號的修車行外；根據現場一名華男表示，他當時載著黃衣男和他的摩托車到車行修車，車子停在街邊，黃衣男下車要卸下後座的摩托車時，一輛廂型貨車從修車行隔壁的車道開出，如果不停下來便會撞上他的汽車。

黃衣男眼見貨車就要撞上自己，於是用力拍打貨車提醒，聲音太響引起貨車司機不滿，下車後氣沖沖地對罵起來；兩人吵得不可開交時，黃衣男亮出一把小刀子威脅，貨車司機也從車內拿出一條木棍，兩人在街頭打了起來，還一路打到修車行裡面。

修車行裡當時有一名華裔和西語裔員工，華裔員工表示，起初未察覺門外有人打架，直到兩人衝進來四處砸壞東西，還在地上扭打互毆；華裔員工還說，貨車司機的父親聽見聲響後趕到現場，也加入混戰打了起來，而載黃衣男的男子則在一旁勸架和報警。

華裔員工表示，當時場面混亂，他和同事為了自保，立即跑到屋外，地上的斑斑血跡來自被打傷的黃衣男，互毆的兩人都有傷，但黃衣男傷勢較重；不久72分局警員和救護車抵達現場，拘捕涉案兩人，貨車司機被送往72分局問話，黃衣男則送到瑪摩利醫院接受治療。

貨車司機的姊妹在案發後趕到現場，她表示該通道是他們自家的私人車道，但每次都有汽車阻擋去路，對此感到不滿；她跟警員說，黃衣男拿起刀子，她的家人沒理由不拿武器自保。

警員則回應，理解貨車司機拿起木棍反抗的動機，但他需先在72分局接受問話，看布碌崙地區檢察官是否決定控罪。

兩名華男從街頭一路打到修車行內，地上血跡斑斑。(記者顏潔恩／攝影)
兩名華男從街頭一路打到修車行內，地上血跡斑斑。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙8大道12月31日上午發生一起倒車糾紛演變成肢體衝突的案件，警員在現場向目...
布碌崙8大道12月31日上午發生一起倒車糾紛演變成肢體衝突的案件，警員在現場向目擊者錄取口供。(記者顏潔恩／攝影)
兩名華男從街頭打進修車行內，把架子都打爛。(記者顏潔恩／攝影)
兩名華男從街頭打進修車行內，把架子都打爛。(記者顏潔恩／攝影)

華裔 華男 布碌崙

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