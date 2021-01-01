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惡少曼哈頓隨機群攻車輛 白思豪怒：一個也別想逃

記者黃伊奕／紐約報導
曼哈頓一群未成年惡少隨機圍攻路上車輛。（視頻截圖）
曼哈頓一群未成年惡少隨機圍攻路上車輛。（視頻截圖）

一群騎著單車的惡少日前在曼哈頓多次莫名攻擊道路上行駛車輛，包括圍攻一輛寶馬車，還將擋風玻璃踹碎，其中一名15歲嫌犯12月31日已被捕，白思豪公開批評「極度惡劣，所有嫌犯一個也逃不掉。」

12月29日下午4時30分左右，幾名騎乘單車的青少年在曼哈頓5大道交21街圍攻一輛寶馬轎車，目擊者將視頻發布社群媒體後引起廣泛關注；根據視頻，幾名青少年輪流跳上汽車引擎蓋，其中一人用單車砸向汽車，還有一人將擋風玻璃踹破。

警方指出這是一起光天化日下隨機攻擊案，當時車內36歲的駕駛及一名女子受到極大驚嚇。

該寶馬車主為36歲的Max Torgovnick，他回憶當時一群暴徒突然圍住他的車子，砸壞後視鏡，試圖拉開車門，還大喊「滾出去、滾出去」；其中一名青少年將汽車擋風玻璃踹壞後，Max Torgovnick成功找到一個出口，帶著70多歲老母親快速駕車逃離現場。

不久後這群惡少又攻擊另外一輛黃色出租車，根據目擊者視頻，該群青少年在攻擊該出租車後，司機快速下車驅趕；其中一人使用單車毆打司機的後背，另外數名青少年則繼續破壞車輛。

警方根據視頻線索很快逮捕了一名15歲嫌犯，並對他提出未成年人惡性騷擾罪名指控；白思豪批評此案性質極度惡劣，並要求市警加緊調查，一定要逮捕所有涉案嫌犯。

一群未成年惡少在曼哈頓街頭隨機攻擊路上車輛。（視頻截圖）
一群未成年惡少在曼哈頓街頭隨機攻擊路上車輛。（視頻截圖）

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