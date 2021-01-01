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新年暴風雪將襲上州 紐約市連日雨

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州長葛謨12月31日指示州府各機構隨時待命，協助紐約州當地政府度過極端天氣。(州府辦公室)
紐約州長葛謨12月31日指示州府各機構隨時待命，協助紐約州當地政府度過極端天氣。(州府辦公室)

根據天氣預報，紐約上州多地將在2021年1月1日(周五)晚至3日(周日)迎來多場大雪及雨夾雪天氣，紐約市在此期間則將有多場降雨；州長葛謨(Andrew Cuomo)12月31日指示州府各機構隨時待命，協助各地政府應對極端天氣。

根據國家氣象局(National Weather Service)，在紐約州高海拔地區將有暴風雪，低海拔地區則有雨夾雪天氣；北郡(North Country)地區、中部地區(Central New York)、莫霍克山谷(Mohawk Valley)和南部地區(Southern Tier)等地，從除夕之夜開始降溫，元旦開始有強風和低溫的雙重侵襲。

在1月1日晚，另一場暴風雪將再次抵達紐約上州，在莫霍克山谷、中部地區帶來一到三呎積雪，西紐約地區(Western New York)、手指湖(Finger Lakes)、州府地區(Capital Region)和中哈德遜(Mid-Hudson)則有雨夾雪的低溫天氣；暴風雪預警可能在1月3日再次來襲，並持續至隔天清晨。

紐約市雖不會遭遇極端天氣，但預計在接下來的數天內都會接連降雨，在1月1日晚、1月3日早晨的降雨機率都達到90%以上。

葛謨目前已指示州府各機構針對極端天氣做好準備，警告多地可能出現停電，並呼籲紐約客佳節期間的慶祝活動要提高警惕；在早晨和傍晚時分氣溫會達到最低溫，若民眾必須出行，要採取更多安全措施。

紐約市 紐約上州 低溫

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