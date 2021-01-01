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布碌崙電召車司機遭指甲銼刺頸搶劫 警緝匪

記者顏潔恩／紐約報導
涉案男子用指甲銼刺傷一名電召車司機，警方呼籲知情民眾提供線索。(警方提供)
涉案男子用指甲銼刺傷一名電召車司機，警方呼籲知情民眾提供線索。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社一輛電召車司機日前載著乘客，不料中途遭對方用指甲銼(nail file)刺傷脖頸部，並搶走一部手機；轄管當地的市警62分局12月31日以搶劫罪名通緝該名男子，呼籲知情人士提供線索。

警方消息指出，案件於12月28日中午12時50分左右，發生在86街2134號班森賀電召車公司(Bensonhurst Car Service)門外，這間由外族裔開辦的電召車已在Bay Parkway華社服務多年；案發當時一名男性乘客搭乘該公司旗下的一輛2007年出產豐田賽納(Toyota Sienna)迷你廂型車，並向52歲的男性司機表示自己要去Bay Parkway交81街。

在即將抵達目的地時，該名男子突然亮出一把指甲銼，威脅司機交出錢財，隨後刺傷他的頸部；監控錄像畫面顯示，在Stillwell大道交81街處，受害者從駕駛座下車，和劫匪交換位置。劫匪一路開到西9街交S大道，中途還不慎撞到多輛汽車，不久棄車逃逸。

受害者在他人協助下送往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)搶救，頸部傷口縫針，但性命無大礙；警方表示，劫匪搶走受害者一部三星LG手機，除司機外，沒有其他人受傷。

警方目前以搶劫罪名通緝該男子，呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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