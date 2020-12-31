道格拉斯頓設女遊民所 挨批未與社區溝通

市遊民服務局計畫在北方大道243-02號開設年長女性遊民收容所。(記者朱蕾/攝影)

紐約市 遊民服務局(Department of Homeless Services)計畫在皇后區 道格拉斯頓(Douglaston)開設一家新的遊民收容所，供75名年長女性遊民居住，計畫於2021年下半年開放；當地民選官員表示雖然這對社區更好，但批評市府制定計畫前未與社區溝通。

新的遊民收容所位於北方大道243-02號，該處曾是Pride of Judea社區服務中心，收容所將交由非營利機構撒瑪利亞村(Sarimaritan Village)營運。

州參議員劉醇逸、州眾議員布朗斯汀(Edward Braunstein)和市議員瓦隆(Paul Vallone)29日表示，他們在聖誕節 前收到消息，批評DHS在制定計畫前未與社區溝通。此外，市府最初計畫是設單身男性收容所，在三位民選官員表示反對後，最終改為年長女性收容所。

劉醇逸、布朗斯汀和瓦隆在一份聯合聲明中表示，「我們對收容所計畫發表意見後，今天收到市遊民服務局修訂計畫的確認：建設有75張床位的年長女性專用收容所。雖然我們認為這對整個社區來說更好，但感到失望的是，DHS未與社區交流之下就制定關鍵決策。」

三位民選官員說，「我們會持續協調以確保DHS在各個階段都傾聽、並適當回應社區的需求和疑慮，一旦有更多信息，我們會與社區分享。」

市遊民服務局發言人表示，市議會第19選區內目前沒有收容所，無法向社區的遊民提供庇護服務和支持。這個新的高質量設施將為75名年長女性提供機會，「我們的目標是確保這些設施無縫融合到每個社區中，使我們的收容所成為好鄰居。」

第19選區市議員參選人李真(Richard Lee)29日則表示反對該計畫，「我理解需要支持遊民，但該地點缺乏基礎設施，沒有社會服務提供者，且皇后區東北部公共交通的選擇非常有限；此外，DHS再次做決定前沒有讓社區參與。」

李真說，「我認為解決遊民問題有更好的辦法，市府可把建收容所的數百萬元經費，改以租房劵直接發給遊民，讓他們可以擁有正常的住房，尤其現在全市租房市場空置率創新高。我們可以做得更好，為最需要幫助的紐約人提供支持。」