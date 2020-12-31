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瘋狂松鼠連咬6人 皇后區受害人濺血

記者牟蘭／紐約報導
王麗莎稱，她日前步行回家，經過65路時，突然遭到一隻松鼠的攻擊。(取自CBS視頻)
王麗莎稱，她日前步行回家，經過65路時，突然遭到一隻松鼠的攻擊。(取自CBS視頻)

皇后區雷哥公園(Rego Park)近期多次出現「瘋狂」松鼠攻擊附近住戶事件，至少六戶人家被咬，其中一名華裔女性稱，她步行回家時，一隻松鼠爬上她的肩膀，突然咬住自己的胳膊，嚇得她一直尖叫，直呼瘋狂。

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)29日報導，位於雷哥公園65路(65th Drive)附近，近期連續發生松鼠攻擊附近住戶事件，多名受害人將「瘋狂」松鼠咬人的視頻發布至社群媒體，引起民眾熱議。

家住在雷哥公園的王麗莎(Licia Wang，姓名皆音譯)日前經過65路步行回家時，突然遭到一隻松鼠攻擊；她說，這隻松鼠爬上她的肩上，隨後在她的胳膊上大咬一口，「我一直在尖叫，太瘋狂了」。

住在65路的弗雷德里克(Micheline Frederick)則是在家門口遭到一隻松鼠攻擊，她說，松鼠趁其不備，咬傷了她的右手與右臂；她回憶，遭受攻擊時，她甚至與這隻松鼠在雪地中打滾「搏鬥」，但松鼠緊咬著她的手指不放，在地上留下了大片血跡，「如果你聽到別人被松鼠咬了，你會覺得就是一個小傷口，但我經歷的是一場MMA綜合格鬥」。

居民辛格(Vinati Singh)家中的監控錄像記錄了松鼠攻擊她與家人的一幕，她說，松鼠攻擊他的丈夫至少兩次；她回憶，丈夫第一次被松鼠攻擊時，雙手正提著塑料袋，松鼠順勢爬上他的腿，試圖咬他，第二次攻擊時，松鼠更是等在他家門口，趁丈夫開門時，再次攻擊。

辛格說，附近已有至少六戶人家被松鼠咬傷，居民擔心這些松鼠攜帶狂犬病毒，被咬後都施打了狂犬疫苗，「很多人都認為松鼠很可愛，但牠們也是野生動物，會攻擊他人」。

這些被攻擊的居民說，她們已撥打311熱線尋求市衛生局幫助，當局回應稱，他們已雇用持有州府執照的獵人，盡快捕捉這些松鼠，但至截稿前，尚未捕捉到一隻松鼠。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)信息，小型的囓齒動物如松鼠等，並不易攜帶狂犬病毒，但目前尚不知道這些松鼠攻擊他人的原因，若有任何民眾也被松鼠攻擊並咬傷，請聯繫市動物攻擊(the Health Department's Animal Bite unit)部門，詳情登錄https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/animals-and-wildlife-report-animal-bite.page查詢。

弗雷德里右手與右臂被松鼠咬傷。(取自CBS視頻)
弗雷德里右手與右臂被松鼠咬傷。(取自CBS視頻)
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)
弗雷德里克展示她與松鼠「搏鬥」時留下的血跡。(取自CBS視頻)

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