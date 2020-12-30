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我們在營業 法拉盛播商鋪宣傳視頻

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛商改區的「我們在營業」商鋪推廣項目免費為商家製作推廣視頻在資訊亭等地播放。(商改區提供)
法拉盛商改區的「我們在營業」商鋪推廣項目免費為商家製作推廣視頻在資訊亭等地播放。(商改區提供)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)29日宣布推出「我們在營業」(We Are Open)商鋪推廣項目，免費幫助法拉盛的商鋪製作宣傳視頻，視頻會在商改區資訊亭和社交媒體上播放，商鋪信息還會刊登在「2021年法拉盛指南」(2021 Flushing Guide)上，希望幫助當地商家推廣和吸引更多消費者。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，商改區最新的「我們在營業」商鋪推廣項目，是與「New Bridge Studio」合作，為每個參與的店鋪設計和製作獨特的宣傳視頻，視頻不僅包括中、英文版本，還分為兩種長度。

余鈿崧介紹，一到兩分鐘的視頻版本，將在法拉盛圖書館前的商改區資訊亭的數字顯示屏和商改區網站上24小時循環播放，連續播放30天；20至30秒的短視頻則會在社交媒體上播放；視頻也會贈送給商家，希望透過視頻展現店鋪的特色，吸引消費者光顧；此外參與店鋪也會刊登在明年推出的「法拉盛指南」上，做進一步推廣。

商改區共同主席莊振輝表示，新冠疫情讓很多商家陷入困境，法拉盛是最早受影響的社區之一，商改區一直致力於從各方面幫助當地商家走出困境，也希望民眾不要誇大和謠傳法拉盛的疫情，法拉盛商區的戴口罩率名列全市前列，來這裡消費是安全的。

市議員顧雅明感謝商改區持續努力推廣法拉盛社區和當地商家，他說，「小商家是社區繁榮的關鍵，疫情期間生意難做，很高興商改區此次推出為商家製作高水平視頻廣告的項目，希望商家把握機會。」

此活動面向法拉盛市中心所有商家，商改區範圍內的商家免費，有興趣的店主請訪問商改區網站www.flushingbid.com下載申請表，或聯繫商改區，電郵[email protected]，電話(718)888-1805，微信帳號：FlushingBID。

法拉盛商改區宣布推出「我們在營業」商鋪推廣項目，左二為顧雅明，中為莊振輝。(記者...
法拉盛商改區宣布推出「我們在營業」商鋪推廣項目，左二為顧雅明，中為莊振輝。(記者朱蕾/攝影)

商改區 法拉盛 疫情

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