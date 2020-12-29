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疫期暫停驅逐法 紐約州長葛謨簽署生效

記者和釗宇／紐約報導
紐約州參眾兩會28日通過、州長簽署新法，規定疫情期間停止驅逐程序。（美聯社）
紐約州參眾兩會28日通過、州長簽署新法，規定疫情期間停止驅逐程序。（美聯社）

紐約州參眾兩會28日通過「新冠緊急預防驅逐和止贖法案」(COVID-19 Emergency Eviction and Foreclosure Prevention Act)，規定疫情期間停止驅逐程序，同時也確保業主在受到疫情影響遭遇困難時不會被迫拿房產做抵押；州長葛謨(Andrew Cuomo)當晚簽法，將此前的反逼遷舉措延長至明年5月1日。

葛謨此前簽署的反逼遷令原定至12月31日到期，然而新冠疫情仍未結束，大量租客仍面臨財務困難；「新冠緊急預防驅逐和止贖法案」規定，在法案生效日起30天內開始或正在進行的驅逐程序，都需至少暫停60天，讓房客有機會能夠提出因疫情造成的困境證明，來維護自己的住房權益。

法案規定，如果租客遭遇與疫情有關的經濟或各種困難，可向房東或法院提交陳述困難的聲明表，就可避免被驅逐；擁有十個或以下住宅單元的小房東，也可透過填寫聲明表，在法案的保護下，獲得止贖和稅收留置權的保護；若租客提交了聲明表，那所有遷出程序須暫停至2021年5月1日。

葛謨在28日晚間簽法，正式將禁止房東逼遷令(eviction moratorium)延長至明年5月，保護房客的權益以及信用分不受影響，「我們希望將禁止逼遷令延長至明年5月1日，到那時再評估情況；我們不希望房客被逼遷，也不希望他們因為逼遷而不得不訴諸法庭。」

不過，這項法案遭到參眾兩會共和黨人的強烈反對，因許多房東組織認為法案監管太寬，非常容易被濫用；參議會少數黨領袖奧特(Robert Ortt)表示，「這項法案其實就是在不考慮收入水平的情況下，簡單叫停了所有房屋法庭審理，讓很多富人有機會逃避其財務責任；同時，該法案也會導致小商業者的經營成本繼續增加。」

疫情 房東 葛謨

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